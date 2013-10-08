Льготная ипотека должна стать дешевле

Программы льготной ипотеки в регионах должны сокращаться по процентам и становиться более долгосрочными, заявил президент РФ Владимир ПУТИН на встрече с активом «Единой России».

«Она (льготная ипотека) должна быть длиннее по срокам и дешевле по процентам», - сказал глава государства, отвечая на реплику о проблемах с обеспечением жильем бюджетников, в данном конкретном случае - работников здравоохранения.

Путин признал, что квартирный вопрос действительно является одним из самых острых в здравоохранении и других социальных сферах. По его словам, два основных пути решения задач на этом направлении - реализация программ социального жилья (социального найма) и льготной ипотеки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.