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Льготная ипотека должна стать дешевле
Программы льготной ипотеки в регионах должны сокращаться по процентам и становиться более долгосрочными, заявил президент РФ Владимир ПУТИН на встрече с активом «Единой России».
«Она (льготная ипотека) должна быть длиннее по срокам и дешевле по процентам», - сказал глава государства, отвечая на реплику о проблемах с обеспечением жильем бюджетников, в данном конкретном случае - работников здравоохранения.
Путин признал, что квартирный вопрос действительно является одним из самых острых в здравоохранении и других социальных сферах. По его словам, два основных пути решения задач на этом направлении - реализация программ социального жилья (социального найма) и льготной ипотеки.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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