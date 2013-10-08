Основная доля проблемных заемщиков Банка "Авангард" пришли через Интернет

Банк Авангард принял решение об отказе от продвижения розничных кредитных продуктов через Интернет. Данное решение принято по результатам анализа качества кредитного портфеля, сформированного в 2011-2013 гг. по интернет-рекламе программы «200 дней кредита бесплатно».

Анализ, проведенный Банком, показал, что на сегодняшний день 25% кредитных средств, предоставленных держателям карт, приобретенных по интернет-рекламе, по истечении полутора лет стали проблемным долгом, и переданы в работу коллекторам.

Общий бюджет рекламной кампании Банка за данный период составил 1 млрд рублей, из которых 55% пришлось на интернет-рекламу, в том числе 90% – на рекламные площадки Google и Яндекс. Более 13 млн пользователей по рекламе перешли на сайт Банка, 2 млн подали заявление на выпуск кредитной карты, из которых 400 тыс. было одобрено.

Проанализировав ключевые слова, на которые реагировали клиенты, Банк выявил, что по некоторым из них уровень проблемной задолженности доходит до 50%. При этом средний уровень проблемного долга держателей кредитных карт, подавших заявления в офисах значительно ниже и составляет менее 15%.

Изучив динамику роста проблемной задолженности в привязке к каналам привлечения клиентов, Банк принял решение кардинально изменить политику розничного кредитования: отказаться от интернет-рекламы розничных кредитов; существенно ужесточить критерии принятия решений и увеличить в 1,3 раза резервы на возможные потери по портфелю кредитных карт.

Анна КИРОВА, ZRPRESS.Ru, Владивосток.