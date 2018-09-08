"Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"

В какой регион стоит перебраться, чтобы в старости не умереть с голоду

Пенсионные выплаты в каждом регионе России имеют различные средние значения. Это в первую очередь связано с тем, что сумму минимального довольствия местные власти устанавливают в соответствии с величиной прожиточного минимума, действующего в конкретном регионе.

«Ura.Ru» проанализировало, в каких регионах лучше всего оформлять пенсию, чтобы быть «богачом» в старости — уровень пенсий в зависимости от места жительства может отличаться в два, а то и в три раза.

Традиционно больше всего получают жители районов Крайнего Севера и российской столицы. «Дело в том, что продовольственная корзина во многом зависит от климатических условий, и именно поэтому на Дальнем Востоке пенсии, как правило, выше, чем в других регионах страны. Например, в Чукотском автономном округе пенсионеры получают 20000 рублей без надбавок, тогда как в Москве минимальная пенсия с 1 января этого года даже со всеми столичными надбавками составляет 17500 рублей», — сообщил «Ura.Ru» глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. Он констатировал, что государство уже не первый год проводит политику минимизации своих пенсионных обязательств.

«Основной акцент делается на том, что граждане, которые хотят получать достойную (не минимальную) пенсию, должны сами на нее копить. Поэтому для того, чтобы надеяться на хорошую пенсию, человек, во-первых, должен во время работы получать „белую“ зарплату, а во-вторых, проживать в регионе со значительными пенсионными надбавками».

Как пояснил «URA.RU» юрист по пенсионным вопросам Сергей Ефимов, для пенсионеров, которые проживают в северных регионах страны или на приравненных к ним территориях, действительно предусматривается возможность оформления специальной «северной» надбавки.

«При наличии стажа работы в регионах, которые имеют статус Крайнего Севера, граждане вправе претендовать на повышение своих пенсионных выплат. Но для получения данного вида обеспечения требуется выполнение ряда условий. Так, период работы в северных регионах должен превышать 15 лет, причем для регионов, приравненных к северным, требуется 20 лет. Таким образом, если трудовая деятельность велась в районах Крайнего Севера, то надбавка к фиксированной выплате составит сразу 50%. Для регионов, имеющих аналогичный статус, доплата рассчитывается как 30% от фиксированной выплаты», — пояснил Ефимов. Однако в том случае, если пенсионер намерен покинуть территории Севера — уехать, например, в южные края, то о надбавках придется забыть. Именно поэтому многие, перебираясь в регионы с более комфортными условиями, оставляют жилье и прописку на Севере.

«При этом, наоборот, если пенсионер отправляется жить в какой-нибудь северный регион нашей страны, ему автоматически начисляется такая надбавка к изначальной пенсии», — пояснил юрист.

Пенсионные выплаты для пенсионеров, проживающих в Москве, рассчитываются по тем же принципам и правилам, как и в других регионах. Однако в российской столице действует куда более обширный ряд социальных льгот и пособий, на которые может претендовать любой пенсионер. В том случае, если уровень пенсии не дотягивает до прожиточного минимума, правительством Москвы осуществляется социальная доплата, благодаря которой обеспечивается достойный уровень жизни для гражданина, чей возраст превысил минимальные пенсионные пределы.

Однако надбавка до 14500 рублей — величины городского стандарта в Москве — полагается пенсионерам только при выполнении определенных условий. Одно из главных — наличие регистрации по месту проживания в Москве в течение 10 лет и более.

При этом допускается суммирование всех периодов проживания — то есть человек мог пожить пять лет в столице, потом уехать и снова вернуться на пять лет. Помимо повышенной пенсии, московские пенсионеры получают компенсацию за стационарную телефонную связь, для них предусмотрен бесплатный проезд на всех видах городского транспорта, они вправе оформить субсидии на оплату коммунальных услуг. В числе других бонусов — ежегодное санаторно-курортное лечение при наличии соответствующих медицинских показаний и социальное обслуживание специальными службами.

Оформление пенсий в Москве стало бизнесом, на котором специализируются как отдельные юристы, так и целые агентства, сообщил «URA.RU» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Основной лайфхак — это прочно „привязаться“ к Москве. Столичный пенсионер, по сравнению, например, с пенсионером из Пензы, просто богач. Конечно, это вызывает раздражение у россиян — дескать, почему такая дискриминация?! Именно поэтому сегодня мы наблюдаем массовый наплыв людей в столицу, едут буквально толпами — в том числе из-за возможности в дальнейшем получить внушительную пенсию и пакет различных важных бонусов», — отметил Журавлев.