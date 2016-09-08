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Ипотеку в России уже можно взять на 75 лет
Российские банки стали предлагать кредиты на покупку жилья со сроком выплаты до 75 лет. Платежи по такому кредиту меньше, и, если что, его погасят дети и внуки. Но переплата зашкаливает: на проценты по такому кредиту можно было бы купить еще несколько квартир, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Первыми такое предложение получили валютные ипотечники, рассказала представитель Всероссийского движения валютных заемщиков Галина Григорьева, пишет «РГ». Переоформить кредит на несколько десятков лет предлагают только при реструктуризации существующего долга. Среди массовых банковских продуктов такие займы пока не значатся. Сколько переплатят банку за жилье такой заемщик и его наследники?
Дмитрий Овсянников, гендиректор компании «Ипотек.Ру»:
«При ставке 12% годовых, если человек берет кредит на 20 лет, то он возвращает три кредита: один — это то, что взял, и два размера кредита, даже чуть больше, в виде процентов, которые отдает банку. Получается, что, увеличив срок до 40 лет, мы просто увеличим то количество процентов, которое человек должен будет отдать банку. Я понимаю, когда ставка, как в Европе — от 2 до 5% годовых, тогда увеличение и на 40, и на 50 лет дает значительную прибавку в размере кредита, то есть, взяв кредит на 20 лет, человек получит одну сумму, взяв кредит на 40, он получит значительно больше. Но когда процентная ставка 12% и выше, то человек берет кредит лет на 20-25 и сравнивает с тем кредитом, который взял бы лет на 40, и получается разница копейки. Смысла нет. У нас была в свое время программа в «Банке Москвы» «Ипотека на полвека», до кризиса была такая нашумевшая история. Но по этой программе была чуть-чуть выше процентная ставка, и получалось, что размер кредита, который человек брал на 50 лет, оказывался меньше, чем когда человек брал кредит на 25 лет. Но маркетинговый ход хороший, ипотеку на полвека никто другой не предлагал».
Сами валютные ипотечники предложению продлить кредит на несколько десятков лет не особо обрадовались. Участник инициативной группы Всероссийского движения валютных заемщиков Роман Сергеев вообще не советует брать ипотеку, независимо от условий.
Роман Сергеев, участник инициативной группы Всероссийского движения валютных заемщиков:
«Что касается сроков на полвека и 75 лет, это очередная финансовая кабала банков, особенно для валютных заемщиков, это точно вопрос не решает. Плюс нужно понимать, что в жизни может все случиться, и банк обязательно придет, придут коллекторы, которые отберут точно это жилье. Нужно рассчитывать все свои риски и стараться избегать брать ипотеку, потому что, если глядеть на опыт валютных и уже сейчас рублевых заемщиков, которые попали в сложную финансовую ситуацию, нужно смотреть на реалии и понимать, что государство в лице наших депутатов и структура под названием АИЖК никоим образом не помогают людям. Людей просто выселяют, даже инвалидов и с малолетними детьми».
«РГ» напоминает, как обстоят дела с ипотекой в других странах. Так, в США ставка в среднем составляет около 4% годовых, а средний срок кредита — 30 лет.
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Комментарии
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Prescilla1213:54, 09.09.2016#
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