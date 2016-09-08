Рубль карабкается вверх

Рубль продолжает постепенно укрепляться по отношению к доллару. Снижение ожиданий относительно скорого повышения ставок в США, а также локальный рост цен на нефть являются ключевыми катализаторами данного подъема, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В частности, по сорту Brent котировки вновь превысили отметку 47,5. Возможность заморозки добычи, а также снижение доллара являются здесь ключевыми позитивными факторами. В ближайшее время для черного золота будут важны данные по запасам и добыче в американских нефтехранилищах.

В свою очередь против российской валюты в текущем месяце играют довольно высокие выплаты по внешним заимствованиям национальными компаниями (более 10 млрд долларов).

Стоит также отметить довольно высокие риски замедления мировой экономики, которые по-прежнему игнорируются участниками, и воспринимаются исключительно в контексте увеличения стимулирования.

В целом сейчас не вижу поводов для преодоления парой доллар/рубль отметки 64 вниз. Поэтому рост российской валюты в ближайшее время вполне может замедлиться или даже смениться локальным снижением. Ближайшая поддержка по-прежнему располагается в районе 64, сопротивление – 65,5.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.