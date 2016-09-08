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Рубль карабкается вверх
Рубль продолжает постепенно укрепляться по отношению к доллару. Снижение ожиданий относительно скорого повышения ставок в США, а также локальный рост цен на нефть являются ключевыми катализаторами данного подъема, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В частности, по сорту Brent котировки вновь превысили отметку 47,5. Возможность заморозки добычи, а также снижение доллара являются здесь ключевыми позитивными факторами. В ближайшее время для черного золота будут важны данные по запасам и добыче в американских нефтехранилищах.
В свою очередь против российской валюты в текущем месяце играют довольно высокие выплаты по внешним заимствованиям национальными компаниями (более 10 млрд долларов).
Стоит также отметить довольно высокие риски замедления мировой экономики, которые по-прежнему игнорируются участниками, и воспринимаются исключительно в контексте увеличения стимулирования.
В целом сейчас не вижу поводов для преодоления парой доллар/рубль отметки 64 вниз. Поэтому рост российской валюты в ближайшее время вполне может замедлиться или даже смениться локальным снижением. Ближайшая поддержка по-прежнему располагается в районе 64, сопротивление – 65,5.
Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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А почему не сказали, что Едриллы в августе перед выборами на поддержку рубля взяли Н-ную немалую сумму из стабфонда страны?))). . . . Кругом обман