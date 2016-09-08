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Рубль карабкается вверх

08 Сентября 2016, 18:18 | В России

Рубль продолжает постепенно укрепляться по отношению к доллару. Снижение ожиданий относительно скорого повышения ставок в США, а также локальный рост цен на нефть являются ключевыми катализаторами данного подъема, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В частности, по сорту Brent котировки вновь превысили отметку 47,5. Возможность заморозки добычи, а также снижение доллара являются здесь ключевыми позитивными факторами. В ближайшее время для черного золота будут важны данные по запасам и добыче в американских нефтехранилищах.

В свою очередь против российской валюты в текущем месяце играют довольно высокие выплаты по внешним заимствованиям национальными компаниями (более 10 млрд долларов).

Стоит также отметить довольно высокие риски замедления мировой экономики, которые по-прежнему игнорируются участниками, и воспринимаются исключительно в контексте увеличения стимулирования.

В целом сейчас не вижу поводов для преодоления парой доллар/рубль отметки 64 вниз. Поэтому рост российской валюты в ближайшее время вполне может замедлиться или даже смениться локальным снижением. Ближайшая поддержка по-прежнему располагается в районе 64, сопротивление – 65,5.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: фрс  ЦБ  рубль  доллар  брент  московская биржа  курс  евро  нефть  баррель 






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Комментарии

  • Псевдоним18:52, 08.09.2016#

    А почему не сказали, что Едриллы в августе перед выборами на поддержку рубля взяли Н-ную немалую сумму из стабфонда страны?))). . . . Кругом обман

  • Prescilla1213:55, 09.09.2016#

    I'm doing truly well with Emini S&P trading. I am utilizing this Emini S&P Trading Secret, these fellows are better than average. They have this every day record of their trades Youtube. Pretty genuine for me.

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