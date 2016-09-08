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Расходы россиян упали ниже уровня 2012 года
Расходы россиян в августе 2016 года опустились ниже уровня января 2012 года. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Lenta.ru.
В предыдущие годы наблюдался летний спад потребительской активности. Обычно она достигала дна в июне-июле, а в августе происходила коррекция. Но в этом году активность не восстановилась. «Это говорит о том, что россияне продолжают экономить, перекраивая свои бюджеты в целях удержания повседневных расходов на максимально низком уровне», — заключают аналитики.
Жители городов-миллионников в августе сократили расходы почти на 5 процентов по сравнению с августом прошлого года. При этом москвичи за год увеличили свои траты почти на 1 процент, а жители Санкт-Петербурга — на 6 процентов.
Потребители стали реже ходить в магазины, констатируют эксперты. При этом доля продовольственных товаров в общей корзине граждан после резкого скачка в июле до 67 процентов вернулась к отметке 50 процентов.
Напомним, 6 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в результате импортозамещения в российских магазинах стало больше качественных отечественных продуктов, которые дешевле иностранных.
28 июля Минэкономразвития сообщило, что в первом полугодии россияне продолжили экономить, предпочитая мясу и рыбе более дешевые продукты.
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