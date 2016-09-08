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В пенсионном фонде закончились деньги для малоимущих пенсионеров

08 Сентября 2016, 11:30 | В России

Пенсионный фонд России (ПФР) за половину 2016 года истратил все заложенные в его бюджет на доплаты малоимущим пенсионерам средства, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" пенсия, со ссылкой на отчет Счетной палаты об исполнении бюджета ПФР в первом полугодии 2016 года. 

Траты ПФР на эти цели за полгода превысили годовой лимит. Счетная палата прогнозирует, что к концу 2016 года сумма расходов на доплаты может увеличиться вдвое.

Всего за шесть месяцев ПФР потратил на доплаты малоимущим пенсионерам 47,2 миллиарда рублей, хотя планировал потратить 43,9 миллиарда за весь год. По итогам семи месяцев было израсходовано 55,2 миллиарда.

Федеральную доплату к пенсиям получают около 4 миллионов пенсионеров. Средний размер доплаты — 1,98 тысячи рублей. Минимальный размер выплат составляет 1,1 тысячи рублей (Брянская область), а максимальный — 3 тысячи (Чечня).

По данным Счетной палаты, перерасход ПФР по итогам первого полугодия 2016 года составил 3,3 миллиарда рублей, а за семь месяцев — уже более 11 миллиардов рублей. Для покрытия расходов на доплаты фонд использует трансферы из федерального бюджета. 

Рост затрат ПФР связан с увеличением количества получателей доплат к пенсиям, а также с величиной индексации пенсий.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ПФР  пенсия  пенсионный фонд 



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Комментарии

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