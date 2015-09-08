Расслабьтесь: снижения ставки ЦБ в сентябре не будет

Взгляд БКС: Данные по инфляции в августе не оставляют ЦБ пространства для маневра: ускорение инфляции делает снижение ставки невозможным, в то время как слабое состояние экономики ограничивает возможность существенного повышения ставки, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Мы повышаем наш прогноз по ставке ЦБ на конец года с 10% до 10.75% при условии отсутствия новых шоков в части геополитики и цен на нефть.

Новость: Потребительская инфляция в августе ускорилась на 0.4% м/м (Росстат), обеспечив самые высокие темпы роста для августа с 2010 г. Результатом стало ускорение инфляции в годом сравнении с 15.6% в июле до 15.8% в августе, что оказалось выше наших оценок (15.7%) и консенсуса (15.6%). Позитивное влияние сезонной дефляции продовольственных цен (-0.7% м/м) было нивелировано существенным ростом цен в сфере услуг (1.3% м/м) и непродовольственных потребительских товаров (0.8%). Решение правительства начать собирать с собственников жилья взносы на капремонт «подстегнуло» цены на ЖКУ на 1.4% м/м, при этом новая волна девальвации рубля привела к росту цен на зарубежные турпоездки (9.8% м/м), табачную продукцию (2.6% м/м), бытовую электронику, одежду и обувь (0.8-1.0% м/м). Розничные цены на бензин повысились на 1.6% м/м, при этом также вырос в цене ряд важных продуктовых категорий (сахар, растительное масло и крупы).

Анализ: Ослабление рубля на фоне снижения цен на нефть и волатильности на мировых рынках. В августе снижение цен на нефть и усиление давления на мировых рынках привело к удешевлению рубля к доллару США на 9.5%. Результатом стало усиление инфляционных ожиданий, которые, скорее всего, сохранятся и в сентябре. В конце сентября или начале октября завершается сезон дефляции цен на овощи и фрукты (-9.8% м/м в августе), что может привести к дальнейшему ускорению потребительской инфляции. Такое положение дел не оставляет ЦБ пространства для маневра: по всей видимости, на этой неделе регулятор не станет менять ставку. Кроме того, мы не исключаем, что ЦБ может быть вынужден взять паузу и на следующем заседании 30 октября. При условии отсутствии дальнейшего ухудшения ситуации на мировых рынках, а также в случае некоторого восстановления цен на нефть и курса рубля до конца года, ЦБ может понизить ставку на 25 б.п. на своем последнем заседании 11 декабря 2015 г. Таким образом, мы повышаем наш прогноз по ставке ЦБ на конец года с 10% до 10.75%. В то же время мы подтверждаем наш прогноз по инфляции в 2015 г. на уровне 12.6% г/г.