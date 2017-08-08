Рубль после рывка решил передохнуть

Сегодня: Глобальная макроконъюнктура может оказать поддержку, в отличие от геополитики. Сегодня российский рынок акций может получить поддержку в форме сильных макроданных из США, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В выходные в центре внимания находилась Северная Корея, в отношении которой в субботу Совбез ООН единогласно одобрил новые санкции. В воскресенье на полях форума АСЕАН в Маниле встретились госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Несмотря на редкое для международного сообщества проявление единства мнений в рамках голосования в ООН, геополитическая ситуация пока не демонстрирует признаков снижения напряженности.

Рост в США в пятницу, Азия следует за позитивной динамикой. Американский рынок акций вырос в ходе пятничных торгов на фоне данных по рынку труда за июль, превысивших ожидания (DJIA +0.30%, S&P 500 +0.19%, NASDAQ +0.18%). Позитивная динамика американских рынков оказывает поддержку азиатским индексам (Hang Seng +0.38%, Shanghai -0.17%, Nikkei +0.57%). Фьючерсы на S&P 500 умеренно растут (+0.15%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $52.26 за барр. – ниже открытия.

Обзор прошедшей недели: Август – типичная картина. Российский рынок акций на прошлой неделе начал входить в «августовский» режим: объемы торгов упали с почти RUB 33 млрд в понедельник до всего RUB 22 млрд в пятницу. Тем не менее индекс ММВБ вопреки всему завершил неделю на положительной территории, несмотря на снижение цен на нефть, тогда как курс рубля к доллару колебался вблизи 60.

По итогам недели: Цены на нефть Brent снизились (-0.3% до $52.5 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 59.97, РТС (+1.2%), ММВБ-50 (+1.9%).