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Материнский капитал будут давать за всех детей, кроме первого
Материнский капитал предлагают выдавать не только на второго, но и на третьего, и на последующих детей. Законопроект "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" внесли накануне в Госдуму, пишет "РГ".
Напомним, сейчас получить материнский капитал можно только один раз. Так что, если деньги на второго были государством выплачены, то семейный капитал на третьего ребенка уже не дадут. Законопроект такое ограничение предлагает снять. Норму предполагается распространить и на усыновленных детей.
Еще одно новшество, которое предлагают депутаты, - установить бессрочную выдачу материнского капитала. По действующему законодательству его должны перестать выдавать уже 31 декабря 2016 года. Пока что речь о продлении заходила только на парламентских слушаниях, где звучали предложения о переносе этого срока на 31 декабря 2025 года. Теперь есть шанс, что ограничение уберут совсем.
Третье нововведение, предусмотренное законопроектом, - немного уравнять в правах получения маткапитала мужчин и женщин. Мужчина, напомним, имеет право на семейный капитал, если является единственным усыновителем второго и последующих детей. Но, согласно действующему законодательству, мужчины, в отличие от женщин, не могут потратить эти деньги на формирование накопительной части трудовой пенсии. Этот недостаток законопроект также исправляет.
Все эти поправки могут вступить в силу уже 1 января 2014 года, если законопроект примут. Деньги решили брать в том числе из накоплений Фонда национального благосостояния. Но нашлись и недовольные. В правительстве обратили внимание на то, что этот Фонд создан для софинансирования добровольных пенсионных накоплений и сбалансированности Пенсионного фонда, а иных направлений расходования его средств законодательство не предусматривает.
Отметим, что материнский капитал пока можно потратить только на улучшение жилищных условий, образование ребенка, повседневные нужды семьи или формирование накопительной части пенсии для матери. На руки деньги не выдают - это сертификат, с которого перечисляются средства. В 2013 году размер материнского капитала составил 408 960 рублей. В 2014 году сумма будет проиндексирована, предположительно, до 430 000 рублей.
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