S&P предрекло России десятилетия стагнации

Россию ожидают десятилетия стагнации: сокращение трудоспособного населения будет давить на бюджет, соотношение граждан старше 65 лет и граждан трудоспособного возраста возрастет к 2050 году с текущих 19% до 34%. Деловая газета "Золотой Рог" сообщает, что к такому выводу пришли аналитики Standard & Poor's.

В гипотетическом сценарии, не предполагающем никаких реформ, госрасходы, связанные со старением населения возрастают с 13% ВВП до 19%, а госдолг превысит 250% ВВП. Как результат — рейтинг России может задержаться в спекулятивной категории на десятилетия, прогнозирует агентство.

Наталия Орлова главный экономист «Альфа-Банка» не отвеграет полностью прогноз ведущих агентства: «Такие долгосрочные прогнозы на 30-40 лет, как правило, не очень устойчивы, потому что на таком длинном горизонте ситуация может достаточно сильно измениться. В частности, это касается и демографических трендов, потому что, в общем-то, хотя это тренд длинный, на горизонте 30-40 лет ситуацию еще можно переломить. Я вообще не очень верю в то, что Россия будет наращивать значительно госдолг, потому что идея наращивания достаточно рыночная. В принципе, совершенно понятно, что государство, если оно не заинтересовано в накоплении долговых обязательств, может просто согласиться с достаточно высокой инфляцией, будет получать инфляционный налог, таким образом это будет снижать долговое бремя. Поэтому все-таки нужно понимать, что вот этот просчет, 200% долга к ВВП, — это все-таки некий долгосрочный расчет при определенных предпосылках. И на данный момент в основном, конечно, все используют предпосылку, что мы уходим в таргетирование инфляции, у нас будет низкая инфляция. Я думаю, что России, скорее, угрожает какой-то инфляционный сценарий, поэтому в этом сценарии, я думаю, в общем-то мы вполне можем обойтись более низкими цифрами государственного долга. Но, безусловно, тогда это будет означать, что часть работающего населения, оно, по сути, будет оплачивать через инфляционный налог издержки, связанные с ухудшением возрастной структуры населения».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.