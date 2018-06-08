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Стала известна дата начала очередной пенсионной реформы
08 Июня 2018, 19:02 | В России
Все предыдущие реформы провалились, а будущие пенсионеры фактически потеряли накопленные деньги
Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что пенсионная реформа в стране может начаться уже в 2019 году, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как считает Голикова, пенсионная система многопланова, потому что она затрагивает многие темы, такие как обычные пенсии, пенсионный возраст и досрочные пенсии, пишет издание «Газета.ру»
Ранее Татьяна Голикова проинформировала, что правительство Российской Федерации еще не определилось с вопросом по повышению пенсионного возраста. Она также добавила, что пока не присутствовала на совещании по этой теме.
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Теги: реформа пенсия голикова ПФР страхование
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