Стала известна дата начала очередной пенсионной реформы

Все предыдущие реформы провалились, а будущие пенсионеры фактически потеряли накопленные деньги

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что пенсионная реформа в стране может начаться уже в 2019 году, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как считает Голикова, пенсионная система многопланова, потому что она затрагивает многие темы, такие как обычные пенсии, пенсионный возраст и досрочные пенсии, пишет издание «Газета.ру»

Ранее Татьяна Голикова проинформировала, что правительство Российской Федерации еще не определилось с вопросом по повышению пенсионного возраста. Она также добавила, что пока не присутствовала на совещании по этой теме.