Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина

Пока Президент России рассказывал об «устойчивом росте российской экономики», инвесторы кинулись распродавать российские активы

При растущих ценах на нефть рубль потерял 84 копейки к доллару и с минимума за неделю к концу торгов поднялся до недельного максимума - 62,6550 рубля. Спрос на доллары подскочил на треть, а к 21.05 мск количество зарегистрированных биржей заявок на покупку американской валюты с расчетом "завтра" достигло максимума с ноября (1685), следует из данных в терминале Quik, сообщает портал FinanZ.Ru.

Евро подорожал рекордно с апрельской девальвации - на 1,18 рубля и вплотную приблизился к отметке 74 рубля (73,92).

В ходе прямой линии Путин сообщил о поступлении в войска новых ракет, об устойчивом росте экономики (на 1,5%) и реальных доходов населения (на 3,8%), но на рынок это не произвело впечатления: инвесторы "ждут фактов, а их нет", отмечает аналитик "Альпари Анна БОДРОВА.

Тем временем на рынке российского госдолга третий день с нарастающей скоростью продолжается распродажа, и вслед за госбумагами "камнем падает" рубль, добавляет Бодрова. Накануне Минфин не смог продать весь запланированный объем облигаций федерального займа, разметив их только на а 26,6 млрд рублей из предложенных 30 млрд.

Сегодня же индекс цен RGBI просел рекордно с 16 апреля и опустился до минимума почти за 2 месяца - 144,12 пункта.

Рубль уносит общим оттоком капитала с развивающихся рынков, говорит начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр ПАНАСЕНКО.

Инвесторы ждут, что вслед за ФРС к ужесточению денежной политики приступит Европейский центробанк, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия СОСНОВА.

Программа скупки активов, в рамках которой за 3 года в финансовую систему было залито 1,9 трлн евро, может быть свернута до конца года, а 26 сентября банкам предстоит вернуть ЕЦБ 400 млрд евро кредитов, выданных под нулевую ставку в 2014-15 гг.

По мере того, как carry-trade сворачивается, "эффект домино" покрывает все больше развивающихся стран. В четверг на 2% обвалился бразильский реал, а фондовый рынок страны рухнул на 3%. ЦБ Турции в третий раз поднял ключевую ставку, чтобы остановить падение лиры.

Инвестиционный аппетит к развивающимся рынкам в целом и рублю в частности может не вернуться, предупреждает Райффайзенбанк: удержать ФРС от дальнейшего повышения ставки может лишь заметное замедление американской экономики, которого в данный момент не видно: рост зарплат (2,7-2,9%) близок к рекордному за 10 лет, а безработица - на минимуме с 1950-х годов.