www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.81 р. 100 JPY: 56.23 р.
EUR: 73.07 р. 10 CNY: 96.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина

08 Июня 2018, 15:35 | В России

Пока Президент России рассказывал об «устойчивом росте российской экономики», инвесторы кинулись распродавать российские активы

При растущих ценах на нефть рубль потерял 84 копейки к доллару и с минимума за неделю к концу торгов поднялся до недельного максимума - 62,6550 рубля. Спрос на доллары подскочил на треть, а к 21.05 мск количество зарегистрированных биржей заявок на покупку американской валюты с расчетом "завтра" достигло максимума с ноября (1685), следует из данных в терминале Quik, сообщает портал FinanZ.Ru.

Евро подорожал рекордно с апрельской девальвации - на 1,18 рубля и вплотную приблизился к отметке 74 рубля (73,92).

В ходе прямой линии Путин сообщил о поступлении в войска новых ракет, об устойчивом росте экономики (на 1,5%) и реальных доходов населения (на 3,8%), но на рынок это не произвело впечатления: инвесторы "ждут фактов, а их нет", отмечает аналитик "Альпари Анна БОДРОВА.

Тем временем на рынке российского госдолга третий день с нарастающей скоростью продолжается распродажа, и вслед за госбумагами "камнем падает" рубль, добавляет Бодрова. Накануне Минфин не смог продать весь запланированный объем облигаций федерального займа, разметив их только на а 26,6 млрд рублей из предложенных 30 млрд.

Сегодня же индекс цен RGBI просел рекордно с 16 апреля и опустился до минимума почти за 2 месяца - 144,12 пункта.

Рубль уносит общим оттоком капитала с развивающихся рынков, говорит начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр ПАНАСЕНКО.

Инвесторы ждут, что вслед за ФРС к ужесточению денежной политики приступит Европейский центробанк, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия СОСНОВА.

Программа скупки активов, в рамках которой за 3 года в финансовую систему было залито 1,9 трлн евро, может быть свернута до конца года, а 26 сентября банкам предстоит вернуть ЕЦБ 400 млрд евро кредитов, выданных под нулевую ставку в 2014-15 гг.

По мере того, как carry-trade сворачивается, "эффект домино" покрывает все больше развивающихся стран. В четверг на 2% обвалился бразильский реал, а фондовый рынок страны рухнул на 3%. ЦБ Турции в третий раз поднял ключевую ставку, чтобы остановить падение лиры.

Инвестиционный аппетит к развивающимся рынкам в целом и рублю в частности может не вернуться, предупреждает Райффайзенбанк: удержать ФРС от дальнейшего повышения ставки может лишь заметное замедление американской экономики, которого в данный момент не видно: рост зарплат (2,7-2,9%) близок к рекордному за 10 лет, а безработица - на минимуме с 1950-х годов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель  валюта  трамп  статистика 













Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru