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Нефть чувствует себя все лучше и лучше

08 Июня 2016, 18:32 | В России

Сегодня, 8 июня: Brent дорожает вместе со спросом на рисковые активы. Brent торгуется выше $51 за барр. в свете более существенного, чем ожидалось, сокращения запасов энергоресурсов в США по данным API (на 3.6 млн барр. против ожидаемых 2.7 млн барр.) и возобновления угроз перебоев в поставках (атаки на нефте- и газопроводы в Нигерии снизили добычу до 20-летнего минимума), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ослабление доллара в свете перспектив сохранения мягкой политики ФРС оказывает дополнительную поддержку. Также Минэнерго США повысило прогноз средних цен на нефть на 2016-17 гг. на $3 за барр. соответственно.

Тем не менее сохраняются признаки проблем роста мировой экономики. Опубликованные данные по торговому балансу Китая за май свидетельствуют о падении экспорта больше ожиданий и сокращении импорта.

Сегодня рынки ждут официального отчета Минэнерго о запасах энергоресурсов в США (16.30 МСК), который подтвердит или опровергнет сложившийся позитивный тренд.

Разнонаправленная динамика в США и Азии. Американский рынок акций завершил вчерашний день разнонаправленно (DJIA +0.10%, S&P 500 +0.13%, NASDAQ -0.14%). Азиатские индексы также показывают смешанную динамику (Hang Seng -0.33%, Shanghai -0.44%, Nikkei +0.34%); фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.03%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $51.54 за барр. – выше открытия.

Вчера: Перспективы сохранения мягкой монетарной политики США и позитивные макроданные из Европы поддержали рынки. Спрос на рисковые активы вырос под влиянием неготовности ФРС к новому ужесточению денежно-кредитной политики в ближайшее время. При этом Джанет Йеллен попыталась восстановить уверенность в стабильности роста американской экономики, что способствовало повышению спроса на сырье. Дополнительным фактором поддержки для рисковых активов стали позитивные макроданные из Европы (ВВП еврозоны, промпроизводство Германии), которые превысили прогнозы рынка, что позволяет рассчитывать на то, что США – не единственный локомотив экономического роста.

По итогам дня: Цены на нефть (+1.76% до $51.54 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 64.65, РТС (+2.81%), ММВБ- (+1.86%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: валюта  рубль  запасы  фьючерс  brent  евро  доллар  Минэнерго  московская биржа  фрс  баррель 



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