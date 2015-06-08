Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Росгосстрах" снова имеет право выдавать ОСАГО
Банк России возобновил действие лицензии ООО «Росгосстрах» на осуществление страхования по ОСАГО. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщение регулятора.
ЦБ сообщает, что данное решение принято в связи с устранением компанией нарушений порядка заключения договоров ОСАГО, непосредственно явившихся основанием для ограничения действия лицензии.
Решение вступает в силу со дня его принятия.
Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщал, что Банк России согласен с предложениями «Росгосстраха» по изменению порядка взаимодействия с клиентами на рынке ОСАГО.
«Мы получили от них предложения по изменению порядка взаимодействия с клиентами, изучили эти предложения, с ними согласились и сейчас изучаем практическое внедрение компанией этих предложений», — отметил Швецов.
Швецов также сообщил, что озвученная ранее генеральным директором компании Дмитрием Маркаровым схема, предполагающая продажу полисов ОСАГО не через ООО, а через ОАО «Росгосстрах», не рациональна.
Ссылки по теме:
"Росгосстрах" лишили права выдавать ОСАГО
"Росгосстрах" официально уведомил потребителей о приостановке продажи полисов ОСАГО
Новости тематики
- Рубль готовится к обвалу
- В России предложено увеличить пенсии всем в среднем на 6200 рублей
- Россиянам повысят пенсии
- Доллар не падал так низко уже три года
- Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги Промсвязьбанка на уровне "Ba3"
- Банки получат доступ к 2-НДФЛ россиян в 2018 году
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Трамп укрепляет рубль
- Как изменится рынок заемного капитала в 2017 году
- Коллекторы не смогут применять физическую силу и психологическое давление
Новости раздела
- Нефть увлекла рубль за собой
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Ключевой налог для россиян правительство увеличило под шумок Чемпионата мира
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- Стала известна дата начала очередной пенсионной реформы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин