"Росгосстрах" снова имеет право выдавать ОСАГО

Банк России возобновил действие лицензии ООО «Росгосстрах» на осуществление страхования по ОСАГО. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщение регулятора.

ЦБ сообщает, что данное решение принято в связи с устранением компанией нарушений порядка заключения договоров ОСАГО, непосредственно явившихся основанием для ограничения действия лицензии.

Решение вступает в силу со дня его принятия.

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщал, что Банк России согласен с предложениями «Росгосстраха» по изменению порядка взаимодействия с клиентами на рынке ОСАГО.

«Мы получили от них предложения по изменению порядка взаимодействия с клиентами, изучили эти предложения, с ними согласились и сейчас изучаем практическое внедрение компанией этих предложений», — отметил Швецов.

Швецов также сообщил, что озвученная ранее генеральным директором компании Дмитрием Маркаровым схема, предполагающая продажу полисов ОСАГО не через ООО, а через ОАО «Росгосстрах», не рациональна.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.