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Президент Путин подписал очень важный указ
Путин дал указание снизить ставку по ипотеке до менее 8%
Ставка по ипотеке к 2024 году должна быть менее 8%, говорится в указе президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».
«Правительству РФ при разработке национального проекта в сфере жилья и городской среды исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей: обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%», - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, в числе указанных целевых показателей есть увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн квадратных метров в год.
Юрий РОГОВ.
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