Коллекторы не смогут применять физическую силу и психологическое давление

Запрещается использовать устройства, скрывающие номер звонящего и адрес электронной почты

С 1 января для осуществления деятельности по взысканию участники рынка должны быть включены в государственный реестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Закон распространяется только на физических лиц, в отношении индивидуальных предпринимателей нормы закона действовать не будут.

Соответствующий закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» был подписан президентом Владимиром ПУТИНЫМ еще в июле 2016 года. С 1 января 2017 года он вступил в силу.

Положения закона относятся только к взысканию просроченной задолженности, а не всех долгов.

Положения закона не распространяются на долги по жилищно-коммунальным услугам, в том числе по водо-, тепло- и газоснабжению, электроэнергии и обращению с отходами. Исключения составят случаи, если взыскание таких долгов будет передано кредитной организации или профессиональному взыскателю.

Право на взаимодействие с должником получили только кредитные организации и лица, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Пошлина за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр составит 100 тыс. рублей. В случае исключения из реестра юрлицо утрачивает права и обязанности, предусмотренные законом.

Размер чистых активов коллекторских агентств должен составлять не менее 10 млн рублей. Они также должны заключить договор обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику.

Нарушение норм закона лицами, включенными в реестр коллекторов, повлечет наложение штрафа на юрлиц в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Незаконное осуществление лицом, не включенным в реестр коллекторов, деятельности по возврату просроченной задолженности влечет наложение штрафа на юридических лиц от 200 тыс. до 2 млн рублей. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях также вступили в силу с 1 января 2017 года.

В законе установлены требования к работникам и исполнительным органам организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченных долгов. В частности, не допускается привлечение к взаимодействию с должником лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной безопасности. Также нельзя привлекать к взысканию долгов лиц, которые находятся за пределами территории РФ.

Взыскатель долгов имеет право взаимодействовать с должником, используя личные встречи и телефонные переговоры, текстовые и голосовые сообщения, почтовые отправления. Иные виды могут быть предусмотрены письменным договором между должником и кредитором.

Взаимодействие коллекторов с третьими лицами, под которыми в законе понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, будет осуществляться только при согласии должника. При этом третье лицо имеет право отказаться от общения с коллекторами.

Закон ограничивает общение взыскателя с должником личными встречами не чаще одного раза в неделю, звонками не чаще двух раз в неделю. Запрещается общение с 20:00 до 9:00 в выходные дни, с 22:00 до 8:00 в будние дни. При этом коллектор обязан в течение трех лет хранить бумажные документы и аудиозаписи, подтверждающие взаимодействие с должником.

Не допускается применение физической силы, угроз ее применения, причинение вреда здоровью, повреждение имущества, психологическое давление, введение в заблуждение. Кроме того, закон запрещает взаимодействие с несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Взыскатель также не вправе передавать информацию о должнике третьим лицам без его согласия.

При каждом взаимодействии кредитор или лицо, действующее от его имени, должен будет представиться, запрещается использовать устройства, скрывающие номер звонящего и адрес электронной почты.

После четырех месяцев после возникновения просроченной задолженности заемщик имеет право прекратить общение с взыскателем. В этом случае общение с должником осуществляется через адвоката. После вступления в силу решения суда о взыскании просроченной задолженности в течение двух месяцев возможно продление взаимоотношений между профессиональным взыскателем или кредитором и заемщиком.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток