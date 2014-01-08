Банки РФ обязаны сообщать клиентам о всех операциях по картам

Девятая статья закона "О национальной платежной системе" (НПС), содержащая норму, обязывающая банки уведомлять клиентов обо всех операциях по их картам и возмещать им убытки от несанкционированных операций, вызвала бурную дискуссию и может породить юридическую коллизию.



Спорная норма закона, обязывающая банки уведомлять клиентов обо всех операциях по их картам и возмещать им убытки от несанкционированных операций, вступила в силу с 1 января.



ЦБ запретил банкам блокировать карты из-за отсутствия связи с клиентом

Девятая статья закона "О национальной платежной системе" (НПС), содержащая эту норму, вызвала бурную дискуссию и может породить юридическую коллизию. Банки выражали обеспокоенность двумя моментами: во-первых, как именно они должны уведомлять клиентов об операциях по картам; а во-вторых — что делать с так называемыми "спящими" клиентами (чьи контактные данные давно не обновлялись)?



Позже Банк России дал разъяснения по первому вопросу, однако в самом законе способы информирования клиентов не прописаны.



Чтобы обезопасить себя от возможных убытков, банки призывают своих клиентов актуализировать контактные данные. Некоторые из них даже грозят, что начнут блокировать карты "спящих" клиентов, хотя ЦБ РФ заявляет, что отсутствие связи с клиентом еще не дает банку такого права.

Спорная статья



Закон об НПС уже вступил в силу, но часть его положений, которые должны были начать действовать еще год назад, были отложены под давлением бизнеса.



Новая норма обязывает банк незамедлительно возместить клиенту сумму, списанную с карты, если тот в течение одного дня после получения уведомления об операции заявит, что не давал на нее согласия, либо карта утеряна. Если такого сообщения от клиента не поступит в течение одного дня, банк освобождается от обязанности возмещать деньги.



Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку, глава Ассоциации региональных банков "Россия" Анатолий Аксаков и глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян выражали озабоченность от имени банков в связи с тем, что закон не определяет, как именно банки должны отчитываться перед клиентами об операциях по картам. Тревога кредитных организаций понятна: они боятся оказаться жертвами мошенников.



Банк России разъяснял, что способы уведомления определяются договорами банков с клиентами. В качестве способа уведомления в договоре может быть указано смс-информирование. При этом закон об НПС не запрещает банку взимать с клиента плату за смс-рассылку, отмечали в ЦБ.



Замглавы Минфина Алексей Моисеев в августе высказывал опасения, что вступление в силу этой нормы принесет проблемы и банкам, и их клиентам, т.к. ни та ни другая сторона не смогут доказать, что она уведомила или была уведомлена об операции по карте.



В ЦБ, в свою очередь, считают, что эта норма должна концептуально вступить в силу в существующем виде. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина солидарна с регулятором. По ее мнению, только правоприменительная практика сможет показать, какие изменения нужно будет внести.



В итоге спорная девятая статья вступает в силу в том виде, как изначально планировалось.

"Спящие" клиенты под угрозой

Практически все кредитные организации, использующие электронные средства платежа, готовы к выполнению новых требований.



Однако судя по опросу, проведенному "Праймом", банки так и не решили, что делать со "спящими" клиентами, и будут решать эту проблему по-разному. Так, "ВТБ 24" не планирует применять какие-либо санкции к скрытным клиентам. Очень лоялен к своим клиентам и Росбанк.



Ряд банков, например, Национальный резервный банк (НРБ) бизнесмена Александра Лебедева и Ситибанк разместили на своих сайтах объявления, в которых просят клиентов актуализировать контактную информацию. При этом НРБ, входящий во вторую сотню российских банков по размеру активов, а также Ситибанк и Райффайзенбанк из топ-30 не исключали временной блокировки карт "спящих" клиентов.



ЦБ разъяснял, что карта может быть блокирована по инициативе банка, только если клиент нарушит порядок ее использования, определенный договором. Т.е. банк не имеет права заблокировать карту из-за отсутствия у него информации для связи с клиентом, даже по ранее заключенным договорам, не учитывающим требования девятой статьи.



Однако вице-президент НРБ Сергей Ефремов настаивает, что такое право у банка все же есть, ссылаясь на закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Он не исключил блокировки карт даже в период новогодних праздников.



В свою очередь, директор управления по связям с общественностью Ситибанка Денис Денисов сообщил, что банк еще два месяца назад письменно предупредил клиентов, что к тем из них, кто не обновил контактные данные, могут быть применены "меры в соответствии с условиями обслуживания", вплоть до блокировки карт.



"Мы приняли уже бизнес-решение, что не будем блокировать карты, тем более в новогодние праздники, потому что процент таких людей мизерный", — отметил он. Однако после праздников в течение года банк в каждом случае будет принимать индивидуальное решение о блокировке карт "спящих" клиентов, пишет РИА "Новости".

Почему возникли опасения о возможной блокировке карт



В середине декабря агентство "Прайм" выяснило, что не все банки подготовились к введению новых положений закона, в результате клиенты банков, не предоставившие актуальные контактные данные, могли остаться с заблокированными картами. Разные банки намерены использовать разные подходы в работе со "спящими" клиентами. "Основания для блокирования банковской карты определяются договором между банком и клиентом. Если в порядок использования карты включена обязанность клиента предоставлять банку актуальную информацию о номере своего мобильного телефона, то в случае неисполнения этой обязанности банк вправе в соответствии с договором блокировать карту", — прокомментировали ситуацию с возможной блокировкой карт в ЦБ.





