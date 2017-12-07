Рубль не обратил никакого внимание на Олимпиаду

Российская валюта укрепляется по отношению к доллару и евро

Сегодня: Иерусалим, военные учения, Олимпиада. Рынки ищут четкие драйверы в отсутствие новых позитивных макроданных, тогда как котировки Brent снижаются на фоне неожиданного существенного роста запасов энергоресурсов в США (по данным API), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На этом фоне на первый план выходят заголовки новостей, которые могут оказать давление на настроения инвесторов: США признают Иерусалим столицей Израиля, Россия отстранена от участия в зимней Олимпиаде-2018 (российские спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом), США и Южная Корея проводят учения. Также в центре внимания сегодня окажется отчет Минэнерго США о запасах энергоресурсов.

Снижение в США и Азии. США (S&P 500 -0.37%, DJIA -0.45%, NASDAQ -0.19%), Азия (Hang Seng -1.25%, Shanghai -0.60%, Nikkei -2.03%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.17%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $62.6 за барр. – ниже открытия.

Вчера: Смешанные драйверы = боковой тренд. Рынки не демонстрировали выраженной динамики на фоне смешанных драйверов.

Позитивно:

• Объемы добычи нефти ОПЕК упали на 300 000 барр. в сутки до минимума с мая, при этом рынки также ожидали сокращения запасов энергоресурсов в США.

• Индекс PMI в секторе услуг еврозоны в ноябре (56.2 против 55 в октябре) превысил прогнозы, показав самые высокие темпы роста с мая.

• Голосование по финальной версии законопроекта налоговой реформы в США может состояться уже до конца года: палата представителей проголосовала за совместное обсуждение окончательной версии законопроекта, в которую будут включены элементы версий палаты представителей и сената; сенат должен проголосовать по вопросу совместного обсуждения до конца недели.

• Индекс PMI в секторе услуг Китая (от Caixin) достиг трехмесячного максимума, увеличившись до 51.9 в ноябре против 51.2 в октябре и превысив консенсус (51.5).

Негативно:

• Котировки Brent несколько просели из-за фиксации прибыли, опасений по поводу роста добычи в США и в преддверии выхода данных по запасам в США.

• Критики налоговой реформы в США считают, что в случае одобрения действия властей на обеспечат обещанного экономического роста.

По итогам дня: Цены на нефть (+0.34% до $62.7 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 58.75, РТС (+0.03%), индекс Мосбиржи (-0.27%).