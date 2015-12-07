Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ЦБ РФ возобновляет валютные аукционы
Начиная с 14 декабря Банк России снова будет проводить годовые аукционы РЕПО в иностранной валюте. Как сообщает газета «Золотой Рог», самые низкие процентные ставки в иностранной валюте на годовых аукционах РЕПО будут полностью соответствовать ставкам LIBOR на сопоставимый срок +3 п. п. (в настоящее время - 2,5 п. п.).
На аукционах по залоговому кредитованию в инвалюте на срок 365 дней минимальные процентные ставки также будут равняться ставкам LIBOR в соответствующей валюте на сопоставимый срок + 3,25 п. п. (в настоящее время - 2,75 п. п.).
Центробанк будет определять параметры аукционов по инвалюте на возвратной основе, учитывая потребности банков в валютной ликвидности и ситуацию, сложившуюся на данный момент на валютном внутреннем рынке.
Регулятор отметил, что при особой необходимости погашения по сделкам РЕПО в инвалюте на срок продолжительностью до 12 месяцев, которые должны проводиться в декабре текущего года, могут рефинансироваться в рамках аукционов РЕПО на определенный срок либо за счет операций на неделю и 28 дней. Из этого следует, что Банк России предполагает возможность перераспределять общую задолженность по сделкам РЕПО в инвалюте между операциями на 1 неделю, 28 дней и 12 месяцев. Такая мера даст кредитным организациям возможность гибко управлять своей валютной ликвидностью.
Напомним, 1 июня Центробанк приостановил аукционы РЕПО в инвалюте на 364 дня. Такое решение пояснялось «изменением конъюнктуры на валютном рынке». Регулятор при этом указывал, что такие операции могут возобновляться.
Новости тематики
- Рубль готовится к обвалу
- В России предложено увеличить пенсии всем в среднем на 6200 рублей
- Россиянам повысят пенсии
- Доллар не падал так низко уже три года
- Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги Промсвязьбанка на уровне "Ba3"
- Банки получат доступ к 2-НДФЛ россиян в 2018 году
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Трамп укрепляет рубль
- Как изменится рынок заемного капитала в 2017 году
- Коллекторы не смогут применять физическую силу и психологическое давление
Новости раздела
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Ключевой налог для россиян правительство увеличило под шумок Чемпионата мира
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- Стала известна дата начала очередной пенсионной реформы
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Рубль готовится к обвалу
- Рубль начал тонуть в американской нефти
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы