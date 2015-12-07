ЦБ РФ возобновляет валютные аукционы

Начиная с 14 декабря Банк России снова будет проводить годовые аукционы РЕПО в иностранной валюте. Как сообщает газета «Золотой Рог», самые низкие процентные ставки в иностранной валюте на годовых аукционах РЕПО будут полностью соответствовать ставкам LIBOR на сопоставимый срок +3 п. п. (в настоящее время - 2,5 п. п.).

На аукционах по залоговому кредитованию в инвалюте на срок 365 дней минимальные процентные ставки также будут равняться ставкам LIBOR в соответствующей валюте на сопоставимый срок + 3,25 п. п. (в настоящее время - 2,75 п. п.).

Центробанк будет определять параметры аукционов по инвалюте на возвратной основе, учитывая потребности банков в валютной ликвидности и ситуацию, сложившуюся на данный момент на валютном внутреннем рынке.

Регулятор отметил, что при особой необходимости погашения по сделкам РЕПО в инвалюте на срок продолжительностью до 12 месяцев, которые должны проводиться в декабре текущего года, могут рефинансироваться в рамках аукционов РЕПО на определенный срок либо за счет операций на неделю и 28 дней. Из этого следует, что Банк России предполагает возможность перераспределять общую задолженность по сделкам РЕПО в инвалюте между операциями на 1 неделю, 28 дней и 12 месяцев. Такая мера даст кредитным организациям возможность гибко управлять своей валютной ликвидностью.

Напомним, 1 июня Центробанк приостановил аукционы РЕПО в инвалюте на 364 дня. Такое решение пояснялось «изменением конъюнктуры на валютном рынке». Регулятор при этом указывал, что такие операции могут возобновляться.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.