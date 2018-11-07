Отозвана лицензия у банка, подпадающего под санкции против Северной Кореи

Речь идет о банке, принадлежавшем бывшему владельцу хабаровского Далькомбанка

Банк России объявил об отзыве с 7 ноября лицензии на осуществление банковских операций у банка «Агросоюз» (Москва), подпадающего под «северокорейские» санкции США. Банк является участником системы страхования вкладо, сообщает газета «Золотой Рог».

Единственным владельцем «Агросоюза» является Андрей ШЛЯХОВОЙ, ранее контролировавший хабаровский Далькомбанк, который в 2012 году вошел в состав МТС-банка. Г-н Шляховой до недавнего времени также владел УМ-банком (Москва).

«Основным источником фондирования активных операций банка «Агросоюз» являлись денежные средства населения (более 70% пассивов), при этом приверженность к риску привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов», - поясняет ЦБ.

Регулятор неоднократно на протяжении года выявлял в деятельности «Агросоюз» недооценку кредитного риска и предъявлял ему требования о доформировании резервов на возможные потери по ссудной задолженности.

Однако для формального соблюдения пруденциальных норм деятельности кредитной организацией осуществлялись «схемные» операции с участием собственника, направленные на искусственное поддержание размера ее собственных средств (капитала).

«В частности, во избежание возникновения оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации, ее единственный участник в течение 2018 года 9 раз оказывал финансовую помощь на общую сумму 750 млн рублей. Каждый раз денежные средства вносились в кассу третьим лицом по доверенности от участника банка», - отмечает ЦБ.

Банк России также в ходе проверки установил отсутствие в кассе «Агросоюза» средств на сумму свыше 1,3 млрд рублей, что сопоставимо с размером собственного капитала. При этом банк с целью сокрытия своего реального финансового положения представлял надзорному органу кассовые документы, имеющие признаки фальсификации, а также оказывал противодействие проведению представителями ЦБ проверки.

Досье газеты «Золотой Рог»

Банк «Агросоюз» в начале августа 2018 года был включен в Specially Designated Nationals List (SDN List), связанный с Северной Кореей. Включение в «черный список» предусматривает максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком. «Агросоюз» включен в SDN List за сотрудничество с представителями и клиентами банка внешней торговли КНДР. Действия американского ведомства, как оно тогда поясняло, направлены против российского банка за то, что он осознанно содействовал крупной сделке в пользу лица, подпавшего под санкции за деятельность в пользу Северной Кореи, связанную с оружием массового уничтожения.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.