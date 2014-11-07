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Доллар подорожал на 40% с начала года
Курс доллара на торгах Московской биржи в четверг превысил 46 рублей, евро вышел за 57 рублей. С начала года доллар подорожал уже на 40%, а последние скачки вызваны шоком от изменения политики Центробанка, констатируют экономисты. Цены на нефть, традиционно определявшие курс рубля, потеряли свое влияние.
Рубль продолжает стремительно дешеветь после решения ЦБ сократить валютные интервенции до 350 млн долларов в день. В четверг курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 1,13 рубля до 46,08 рубля. Курс евро обновил максимум, повысившись на 1,58 рубля до 57,66 рубля. При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 1,31 рубля до 50,27 рубля.
С начала года курс доллара вырос на 40,2%, евро подорожал на 26,3%.
"Ослабление рубля вызвано шоком…"
В среду Центробанк объявил о новом этапе перехода к "плавающему курсу", ограничив валютные интервенции уровнем 350 млн долларов в день. Ранее ежедневные объемы интервенций не были ограничены и иногда достигали 3 млрд долларов.
ЦБ проводит интервенции для сглаживания валютных колебаний. Сейчас рубль торгуется в границах валютного коридора по стоимости "валютной корзины" (55 долей приходится на доллар, 45 долей - на евро). При выходе корзины к границам коридора Банк России начинает продавать или покупать валюту. С 5 ноября объем интервенции не превысит 350 млн долларов в сутки, хотя раньше мог быть в 10 раз больше. Запланированный ЦБ на начало 2015 года переход к плавающему курсу предусматривает отказ от валютного коридора.
Банк России готов к дополнительным интервенциям, но только случае возникновения угроз для финансовой стабильности, пообещали в ЦБ.
"Сегодняшнее ослабление рубля вызвано шоком после того, как ЦБ сильно изменил курсовую политику, - уверен главный экономист по России и СНГ Renaissance Capital Олег Кузьмин. - Когда шок пройдет, рубль начнет восстановление. Российскую валюту поддержит валютное РЕПО от ЦБ и тот факт, что при текущей цене на нефть справедливый курс доллара должен быть на уровне 42 рублей".
Изменить тенденцию способна паника среди населения, предупреждает эксперт: "Это может усилить отток капитала".
Рубль отрывается от нефти
Старший аналитик "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин напоминает, что снижение курса рубля компенсирует бюджету падение цен на нефть - валютные доходы от экспорта энергоносителей увеличиваются за счет курсовой разницы. "Если нефть к концу года будет стоить 78 долларов за баррель, курс доллара будет 47-48 рублей, - считает аналитик. - Если нефть будет 85 долларов, курс доллара будет 42,5 рубля", - ожидает он.
Начальник отдела анализа рынка ФК "Открытие" Константин Бушуев прогнозирует, что курс доллара к концу года будет составлять 40-42 рубля, курс евро - 57 рублей. "Во-первых, есть надежда, что цены на нефть стабилизируются, - объясняет свой оптимизм аналитик. - Во-вторых, после паники на рынок вернутся более рациональные ожидания".
Но, по мнению эксперта "БКС Экспресс" Ивана Копейкина, связывать ослабление рубля только со снижением стоимости нефти в сложившихся условиях - ошибка.
"С начала года нефть упала всего на 15%, а рубль - на 40%", - напомнил он.
Бегство из российской валюты уже практически не связано с фундаментальными причинами, утверждает Копейкин. "Население массово скупает иностранную валюту и уже мало кто верит в скорый разворот валютного тренда", - сетует он.
Нехватка ликвидности в иностранной валюте тоже не может служить исчерпывающим объяснением, продолжает Копейкин. "ЦБ с начала октября провел интервенций более чем на 30 млрд долларов при необходимой к погашению российскими компаниями сумме за ноябрь - декабрь чуть более 38 млрд долларов, - отмечает аналитик. - При этом недавно с целью предоставления ликвидности в долларах также были введены новые инструменты- РЕПО на 7 дней, 28 дней и на год, которые вполне способны дать организациям столь необходимую иностранную валюту. Поэтому ликвидности должно хватать".
Опрошенные ТАСС финансисты отказываются прогнозировать курс рубля на краткосрочную перспективу. "Бегство из рублей у населения страны уже началось, и остановить его будет сложно, - констатирует Копейкин. - Нестабильность курса становится новой реальностью, а у доллара есть практически одинаковые шансы, как снизиться до 41,5 рубля, так и продолжить рост в район 48 рублей".
На основе анализа форвардных котировок директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук ожидает стоимость доллара на уровне 47 рублей, евро - 59 рублей. "На мой взгляд, эти цифры соответствуют рыночным трендам", - заключил он.
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