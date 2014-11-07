Российский рубль вновь стремительно дешевеет

По отношению к евро он теряет около 80-ти копеек, к доллару – 50. Рубль падает в цене, несмотря на то, что мировые цены на нефть незначительно, но все же идут вверх.

Сейчас баррель североморской марки brent стоит около 83-х долларов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.