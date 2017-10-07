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Цены в начале осени ушли в минус

07 Октября 2017, 15:30 | В России

Прогнозы инфляции и ключевой ставки на конец года до 3.2% и 8% соответственно

Взгляд БКС: Хотя эффект сезонности положит конец дефляционному тренду в октябре, слабый спрос и рост доходов ограничат резкое ускорение инфляции в будущем при отсутствии шоков в геополитике и на нефтяном рынке. Мы пересмотрели наши прогнозы инфляции и ключевой ставки на конец года до 3.2% и 8% соответственно, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Новость: Росстат сообщил о снижении потребительских цен в России в сентябре на 0.1% м/м, в результате чего инфляция в годовом выражении замедлилась до 3% г/г с 3.3% в августе, что существенно ниже нашего прогноза (3.2% г/г). Основной драйвер дефляции в сентябре – снижение цен на овощи и фрукты (-6.9% м/м) третий месяц подряд. Падение цен в этой категории товаров в летне-осенний период вполне типично как естественное следствие пика сезона урожая. Тем не менее в 2017 г. это снижение оказалось значительное глубже, что мы связываем с более поздним началом сбора урожая из-за заметно более холодной весны и начала лета, а также со слабым потребительским спросом, который вынуждает производителей и ритейлеров урезать рентабельность вместо повышения цен.

В целом цены на продовольственные товары в сентябре снизились на 0.7% м/м (но не изменились м/м если убрать из расчета плодоовощную продукцию), цены на непродовольственные – повысились на 0.3% м/м, на жилищные услуги, воду, электроэнергию и газ – на 0.1% м/м. Базовая инфляция с корректировкой на сезонный и календарный факторы ускорилась до 0.3% м/м с уровня последних четырех месяцев 0.1%, что явно указывает на нарастание инфляционного давления, довольно характерного для этого времени года.

Анализ: Изменение наших прогнозов на конец года – инфляция 3.2%, ключевая ставка 8%. Продолжительный период дефляции в сегменте плодоовощной продукции в этом году сказался на точности прогнозов инфляции на сентябрь-начало октября. Однако мы не сомневаемся в том, что в ближайшее время эффект сезонности вступит в силу, и цены на овощи и фрукты возобновят рост. На этом фоне основные показатели инфляции стабилизируются, и вероятен разворот тренда. Тем не менее существенное замедление роста потребительских цен заставляет нас пересмотреть наш прогноз инфляции на 2017 г. Сейчас мы ожидаем, что индекс потребительских цен в декабре составит 3.2% г/г вместо предыдущей оценки 4.1%. Слабая инфляция расширяет возможности для смягчения политики ЦБ: мы прогнозируем, что регулятор снизит ключевую ставку недельного РЕПО в 4К17 дважды – оба раза на 25 б.п. – до 8% на конец года.

Владимир ТИХОМИРОВ, главный экономист БКС Глобал Маркетс, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель  валюта  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  фьючерс 



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