Граждане Китая, Индии, Вьетнама и Монголии обогнали россиян по уровню жизни

Россия переходит в разряд стран третьего мира, а элита страны по-прежнему отказывается делиться доходами с населением

России не удается сократить отставание от наиболее развитых западных стран по наиболее важным показателям благополучия граждан, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Таковы выводы экспертов Boston Consulting Group (BCG), представленные в их ежегодном отчете. Однако РФ по уровню благосостояния отстает не только от развитых европейских государств, но и от многих своих азиатских соседей, таких как Индия, Китай, Вьетнам и даже Монголия, пишет «НГ».

«Экономический рост не является самоцелью, а лишь средством улучшения благосостояния населения страны. Тем не менее рост ВВП слишком часто считается ключевым показателем эффективности. Отслеживание экономического роста имеет смысл, но сосредотачивать внимание только на этом бессмысленно», – следует из доклада компании.

Преобразование же богатства и экономического роста в благосостояние, по мысли экономистов, не является автоматическим и происходит совершенно по-разному в различных странах. «Способность стран превращать национальное благосостояние в благополучие граждан играет очень важную роль в современной экономике. Неравенство доходов негативно сказывается на этой способности и тем самым делает страны и их жителей несчастными», – говорится в обзоре BCG.

Уровень экономического благосостояния граждан разных стран экономисты BCG оценивают на основе собственного индекса SEDA (Sustainable Economic Development Assessment – оценки устойчивого экономического развития), который учитывает десять показателей: уровень образования, занятость, здравоохранение, доход, экономическую стабильность, окружающую среду, гражданскую активность, инфраструктуру, эффективность госуправления, равенство доходов. Анализ этих данных позволяет сделать выводы об относительной динамике благополучия граждан 162 стран мира, заявляют в BCG. Причем индекс позволяет измерять благополучие каждой страны как в статике, так и в динамике, добавляют аналитики.

Полученные результаты эксперты разбили на четыре большие категории: «высокие и растущие», «низкие и растущие», «высокие и снижающиеся», «низкие и снижающиеся». «Наиболее выгодное положение на этой карте занимают страны, попавшие в первую группу. Они не только достигли высокого уровня благополучия граждан, но и продолжают добиваться дальнейшего прогресса в этом направлении. Самыми неблагополучными следует считать страны последней, четвертой категории: и текущее состояние, и динамика развития в них ниже, чем в большинстве других стран. Они уже отстают, и при этом дистанция продолжает увеличиваться», – поясняют в компании.

Россия, согласно этому индексу, попала в третью категорию, то есть относительно высокий уровень благополучия при не самых высоких темпах роста. «Результаты, которые демонстрирует Россия, нельзя назвать ни слишком хорошими, ни слишком плохими», – замечает председатель BCG в России и СНГ Владислав Бутенко. По данным отчета 2017 года, текущий индекс благополучия России достиг 56,5 балла.

Для сравнения: текущие показатели благосостояния развитых стран куда выше: в Швейцарии – 96 баллов, в США – 86,7 балла, в Нидерландах – 94,47 балла, в Германии – 93,5 балла, в Финляндии – 91 балл.

Если по уровню текущего благосостояния Россия отстает преимущественно от развитых стран, то по динамике развития – уже от многих азиатских стран. По данным компании, за период 2006–2014 годов этот показатель составил 51,6 балла, а за период 2006–2015 годов – уже 39 баллов. За тот же период Китай набрал 91,6 балла, Индия – 73,9 балла, Вьетнам – 67,8 балла и даже Монголия – 88,9 балла.

«И если текущие тенденции сохранятся, то по благополучию граждан наша страна рискует отстать уже и от стран третьего мира», – приводит Интерфакс слова Владислава Бутенко.

Кроме того, РФ не может похвастаться и способностью конвертировать темпы роста ВВП в улучшение показателей благосостояния, следует из отчета. Куда лучше РФ конвертируют экономический рост в благополучие граждан в Германии, Нидерландах и Швейцарии.

Тем не менее у РФ есть свои сильные стороны. «К их числу относятся, например, общее качество окружающей среды, по-прежнему достаточно высокий уровень образования и относительно благоприятная ситуация с гендерным равенством», – перечисляет он. Так, показатель доходов вырос за год с 32,82 до 46,02 балла, а по экономической стабильности – с 53,17 до 61,03 балла. Уровень занятости в стране поднялся с 60,26 в 2016 году до 76,93 балла в текущем. Образования – с 38,18 до 73,29 балла. Оценка здоровья населения в 2017 году составляет 84,56 против 39,9 балла годом ранее, а оценка экологической ситуации – 67,17 против 56,1 балла в 2016 году, сообщает экономист.

Вместе с тем высокие показатели российского образования на этапах начальной и средней школы не приводят к развитию практических навыков и компетенций, продолжает он. «В результате российский рынок труда создает не так много возможностей для привлечения и развития талантов. Если ничего не изменится, то уже в ближайшее время Россия столкнется с острым дефицитом наиболее высококвалифицированных кадров», – не исключает Бутенко.

Эксперты BCG – не единственные, кто говорит о невысоком уровне благополучия россиян. Ранее свои оценки благосостояния граждан РФ давали в банке Credit Suisse. В частности, согласно их выводам, только за последний год личное благосостояние россиян сократилось сразу почти на 15%. По этому показателю Россия вошла в тройку аутсайдеров, хуже показатели оказались только у граждан Украины и Аргентины. Годом ранее, с середины 2014 года до середины 2015-го, благосостояние россиян в долларовом выражении упало сразу почти на 40%, следовало из данных банка (см. «НГ» от 23.11.16).

Впрочем, эксперты «НГ» советуют сдержанно относиться к результатам расчетов уровня благосостояния российских граждан. «Балльная система, применяемая BCG как количественная оценка, очень хорошо отражает субъективное восприятие качества жизни в различных странах. А потому к ней стоит относиться крайне внимательно», – полагает ведущий аналитик TeleTrade Александр Егоров.

Тем не менее выводы экономистов в целом выглядят правдоподобно, рассуждают эксперты. «Данные результаты подтверждают тот факт, что условия жизни большинства российских граждан далеки от оптимальных и существует серьезный дисбаланс между целым рядом показателей. К примеру, при достаточно высоком качестве образования плохо работают социальные лифты. У большой части населения существенно ограничены возможности по реализации своего экономического потенциала», – замечает первый вице-президент «ОПОРЫ России» Павел Сигал.

«Не стоит забывать и о том, что за счет кризиса в РФ усилился разрыв между слишком богатыми и слишком бедными. В то время как в странах Азии и ЕС он, наоборот, движется к усредненным показателям», – напоминает директор развития сети компании «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский. По мнению эксперта, влиять на уровень благополучия граждан РФ может и сравнительно большая территория страны. «Небольшим по площади странам в этом плане проще контролировать основные процессы, влияющие на создание условий для роста благополучия жителей», – не исключает он.