Копить на пенсию в России бессмысленно

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Накопления большинства частных пенсионных фондов съела инфляция
За последние пять лет только четыре НПФ обогнали по доходности накопленную инфляцию и ГУК ВЭБа, подсчитали в «Эксперт РА» по запросу РБК. Причина — у частных фондов не получается отыгрывать падения во время кризисов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Всего четыре пенсионных фонда из топ-17 по активам за последние пять лет обогнали по доходности инфляцию и результаты государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБа, говорится в данных «Эксперт РА», рассчитанных по запросу РБК. Это НПФ «Согласие» (накопленная доходность за 2012–2016 годы — 63,7%), НПФ «Газфонд пенсионные накопления» (57,4%), НПФ «Нефтегарант» (51,8%) и НПФ ВТБ (51,4%). Накопленная инфляция за этот период составила 50,5%, а накопленная доходность государственной управляющей компании — 49,7%.
Суммарный объем активов фондов из топ-17, деятельность которых анализировало «Эксперт РА», составляет 3,5 трлн руб.
При подсчете накопленной доходности «Эксперт РА» взяло пятилетний горизонт из нескольких соображений. Во-первых, этот период не включает в себя восстановление доходности рынка пенсионных накоплений в посткризисные периоды (с 2009 по 2011 год), которые бы завышали результаты, говорит управляющий директор по корпоративным рейтингам Павел Митрофанов. Во-вторых, именно в последние пять лет рынок пенсионных накоплений стал достаточно большим, чтобы ежегодные новые притоки не приводили к его перекройке, а «стартовая» сумма накоплений, к которой применяется расчет накопленной доходности, уже достаточно значима, поясняет Митрофанов.
Согласно данным АСВ, в систему гарантирования сейчас входят 38 пенсионных фондов — это те фонды, которые работают с накоплениями граждан. Под управлением НПФ находится 2,4 трлн руб., а под управлением ГУК ВЭБа — 1,7 трлн руб. (расширенный портфель), свидетельствуют данные ЦБ и данные сайта ВЭБа.
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