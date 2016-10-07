Сбербанк будет предоставлять автомобили в лизинг для малого бизнеса и ИП

Документы одобряются в течение восьми часов

Сбербанк начинает внедрять в своих отделениях практику предоставления в лизинг автомобилей и других транспортных средств для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, сообщил генеральный директор «Сбербанк Лизинга» («дочка» Сбербанка) Кирилл ЦАРЕВ.

«Мы совместно со Сбербанком сейчас организуем программу продажи в лизинг через отделения Сбербанка разных транспортных средств. Уже начинаем сегодня тиражировать технологию, услугу, когда клиент может прийти в отделение банка в городе, где даже нет лизинговой компании, и ему все равно будет все представлено. Клиент сдает документы, мы их в течение восьми часов полностью одобряем и потом выдаем (технику)», - сказал Царев.

Проект стартовал, но пока не везде.

«В целом сегмент (авторынка) чувствует себя не очень хорошо, но для лизинга это определенный шанс, потому что, с одной стороны, падает общий спрос, но так как денег становится относительно меньше, то как раз схема долгового финансирования, в том числе лизинг как продукт, становится интересен большему количеству клиентов», - пояснил Царев.

Досье «Золотого Рога»: Региональная сеть «Сбербанк Лизинга» насчитывает более 40 филиалов в крупнейших городах России и дочерние компании в Казахстане, на Украине и в Белоруссии, финансирует проекты по обновлению фондов российских предприятий.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток