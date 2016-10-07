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В 2017–2019 годах предельные расходы бюджета будут определяться по-новому
Министерство финансов (Минфин) внесло на обсуждение в правительство проект Основных направлений бюджетной политики (ОНБП), согласно которому предлагается ввести новое бюджетное правило. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Ведомости".
Правило заработает с 2020 года и позволит при ограничении расходов формировать резервы. Также оно будет определять подход к расходам и к долгу. Основна нового бюджетного правила — цена нефти в $40 за баррель. Все полученное сверх базовых (при базовой цене на нефть) доходов и расходов на обслуживание долга будет поступать в резервы.
Однако привести расходы к нужному уровню удастся не сразу: дефицит будет постепенно снижаться с 3% до целевого уровня в 1,2%. На это время Минфин рассматривает переходный вариант бюджетного правила.
В 2017–2019 годах предельные расходы бюджета должны определяться как сумма ненефтегазовых доходов, нефтегазовых доходов, снижающегося дефицита, расходов на докапитализацию «Внешэкономбанка» и расходов на госдолг.
На основе базовой цены на нефть будет также рассчитан базовый курс рубля. Предельные расходы намерены рассчитывать по правилу: базовые доходы плюс расходы на обслуживание долга, а полученные сверху этого суммы будут направлены на резервы.
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