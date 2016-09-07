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Индекс РТС превысил 1000 пунктов впервые с мая 2015 года

07 Сентября 2016, 18:00 | В России

Через несколько минут после открытия торгов на Московской бирже «долларовый» индекс перевалил за 1000 пунктов, а «рублевый» индекс ММВБ достиг нового исторического максимума. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Индекс РТС, один из основных индексов Московской биржи, утром в среду вырос до 1004,02 пункта, что примерно на 0,87% выше уровня закрытия торгов вторника. В предыдущий раз выше отметки 1000 пунктов значение индекса РТС поднималось 29 мая 2015 года.

Одновременно с этим рассчитываемый на основе рублевых цен акций индекс ММВБ вырос в ходе утренних торгов 7 сентября примерно на 0,5% и достиг отметки 2050,71 пункта.

Таким образом, значение индекса ММВБ достигло нового исторического максимума. Значение индекса РТС пока остается гораздо ниже своего пика, зафиксированного 19 мая 2008 года (2498,1 пункта).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ммвб  индекс  ртс 



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