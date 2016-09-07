Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Индекс РТС превысил 1000 пунктов впервые с мая 2015 года
Через несколько минут после открытия торгов на Московской бирже «долларовый» индекс перевалил за 1000 пунктов, а «рублевый» индекс ММВБ достиг нового исторического максимума. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Индекс РТС, один из основных индексов Московской биржи, утром в среду вырос до 1004,02 пункта, что примерно на 0,87% выше уровня закрытия торгов вторника. В предыдущий раз выше отметки 1000 пунктов значение индекса РТС поднималось 29 мая 2015 года.
Одновременно с этим рассчитываемый на основе рублевых цен акций индекс ММВБ вырос в ходе утренних торгов 7 сентября примерно на 0,5% и достиг отметки 2050,71 пункта.
Таким образом, значение индекса ММВБ достигло нового исторического максимума. Значение индекса РТС пока остается гораздо ниже своего пика, зафиксированного 19 мая 2008 года (2498,1 пункта).
Новости тематики
- ЦБ назначил временную администрацию в очередном банке из ТОП-100
- Банки России в первом полугодии 2016 года увеличили выпуск пластиковых карт на 6,5%
- Банк из ТОП-100 прекратил обслуживание клиентов
- Российские банки хотят получать доступ к кредитным историям без согласия граждан
- В России стало невозможно прожить меньше, чем на 10 тыс. рублей
- ЦБ разделит банки на универсальные и ограниченные
- Расходы россиян упали ниже уровня 2012 года
- В пенсионном фонде закончились деньги для малоимущих пенсионеров
- Индекс РТС превысил 1000 пунктов впервые с мая 2015 года
- Сбербанк обеспечил новый простой способ пожертвовать деньги фонду "Подари жизнь"
Новости раздела
- ЦБ назначил временную администрацию в очередном банке из ТОП-100
- Банки России в первом полугодии 2016 года увеличили выпуск пластиковых карт на 6,5%
- Рубль устоит после выборов
- Банк из ТОП-100 прекратил обслуживание клиентов
- Налоги начнут повышать после выборов
- Российские банки хотят получать доступ к кредитным историям без согласия граждан
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Мечтать работать в банке лучше не стоит
- В России стало невозможно прожить меньше, чем на 10 тыс. рублей
- ЦБ разделит банки на универсальные и ограниченные
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным