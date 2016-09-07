Сбербанк обеспечил новый простой способ пожертвовать деньги фонду "Подари жизнь"

Новая услуга появилась на заправках ЕКА. Чтобы поделиться сдачей с фондом «Подари жизнь», достаточно совершить покупку и расплатиться банковской картой любого эмитента. Стоимость покупки может быть округлена в большую сторону в пределах десяти рублей: к примеру, со 126 рублей до 130 рублей. Терминал предложит сумму округления автоматически, но её можно отредактировать в большую или меньшую сторону.

Покупателю остаётся подтвердить сумму покупки и сумму пожертвования, и после этого два раза (за покупку и пожертвование) ввести свой ПИН-код. Средства сразу же будут направлены на лечение подопечных фонда «Подари жизнь».

«Сбербанк и благотворительный фонд “Подари жизнь” начали сотрудничать в декабре 2008 года. Тогда мы вместе с фондом и платёжной системой Visa объявили о запуске первой в России благотворительной банковской карты. С тех пор наши клиенты перечислили в фонд более 240 миллионов рублей. Мы рады, что можем помочь нашим клиентам оказать поддержку тем, кто действительно в ней нуждается – детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжёлыми заболеваниями», — рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Торбахов.

«Мы в фонде стараемся сделать так, чтобы «помогать» стало частью повседневной жизни любого человека в нашей стране. Поэтому мы надеемся, что к проекту присоединятся и другие благотворители фонда «Подари жизнь», и поделиться сдачей на благотворительные цели можно будет в кафе, в продуктовых магазинах и везде, где есть терминалы Сбербанка для безналичного расчета», — отметила директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова.

Сбербанк выпускает дебетовые и кредитные карты Visa «Подари жизнь» различных категорий. С каждой карты Visa «Подари жизнь» Сбербанк перечисляет в фонд «Подари жизнь» пожертвование за счёт своих доходов, а также за счёт средств на карте клиента в размере 0,3% от суммы покупки.

На данный момент действует более 180 тысяч карт Visa «Подари жизнь» Сбербанка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.