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Сбои в работе банкоматов тревожат клиентов

07 Августа 2017, 18:36 | В России

Жалобы на сокращение банкоматов Сбербанка в Приморье от рядовых приморцев по-прежнему поступают в редакцию газеты «Золотой Рог».

С отказом в работе банкоматных сетей Сбербанк столкнулся в августе первым, вторым стал банк «Открытие».

Причины сбоев оказываются банальными: от введения в строй нового функционала для карт или обрыва кабелей оптоволоконной сети. Как говорится в официальном комментарии Сбербанка: «1 августа у некоторых клиентов Сбербанка могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме».

Тогда как в эти выходные банк «Открытие» в неудачном варианте протестировал отказ банкоматной сети и операций из-за того, что рабочие перебили кабель в ходе ремонтных работ на Смоленском бульваре в Москве. В качестве компенсации банк "Открытие" дарит всем клиентам, столкнувшимся с техническими трудностями, кэшбэк по картам в размере 5 процентов до конца августа на оплату в ресторанах, кафе и кино.

В работе платежной системы Сбербанка больше затруднений не наблюдается. И сегодня к услугам приморцев 581 банкомат (количество устройств не изменилось с 2016 года), их числе 27 банкоматов новой модели CashRecycling, из них в крупных городах 20 банкоматов (Владивосток-11, Арсеньев-2, Находка-4, Уссурийск-3).

CashRecycling - банкоматы, работающие в режиме замкнутого оборота наличных, могут принимать и выдавать пачки денег до 200 листов включительно. Время обработки пачки с максимальным количеством листов составляет не более 40 секунд. Устройства рассчитаны на работу только с российскими рублями.

В новом типе банкоматов не менее четырех рециркуляционных кассет, а также одна депозитная кассета и одна кассета для отбракованных, поддельных или ветхих банкнот.

Так что и направить деньги на карту, и внести кредитный платеж, и получить наличные приморцы могут без проблем.

Автор: Яна Мальцева
Теги: сбербанк  оптоволоконная связь  банк "открытие" 



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