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Рубль упадет и очень сильно

07 Июля 2018, 14:15 | В России

Минэкономразвития прогнозирует ослабление российской валюты

Минэкономразвития опубликовало ежемесячный обзор, в котором дало прогноз курса рубля по отношению к доллару до 2024 года. В документе министерство отмечает, что текущие значения курса рубля являются в первую очередь следствием глобального давления на валюты развивающихся стран.

В то же время, в ведомстве считают, что влияние эффекта от введенного в начале апреля 2018 года дополнительного пакета санкционных мер к настоящему моменту исчерпано. В этих условиях Минэкономразвития ожидает сохранения обменного курса рубля вблизи текущих уровней до конца 2018 года.

Однако на горизонте до 2024 года по мере исчерпания влияния стимулирующего бюджетного импульса в США и нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ ожидается постепенное ослабление доллара США относительно евро, что также скажется на динамике курсов валют развивающихся стран, говорится в обзоре министерства.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в следующем году среднегодовой курс доллара составит 63,2 руб., в 2020 он повысится до 63,8 руб., в 2021 достигнет уровня 64 руб., в 2022 – 64,7 руб., в 2023 вырастет до 66,3 руб., и в 2024 – до 68 руб.

Дмитрий БАБИН, аналитик «БКС Брокер», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: валюта  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель 






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