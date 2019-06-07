В России увеличат размер материнского капитала

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится, пояснив, что это было предусмотрено, а конкретная сумма увеличения будет ясна после прогноза социально-экономического развития, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой РИА Новости.

«Да, у нас было предусмотрено увеличение», - заявила Голикова журналистам на полях Петербургского международного экономического форума, отвечая на просьбу подтвердить увеличение материнского капитала до 470 тысяч рублей. «Сейчас, когда будет прогноз социально-экономического развития, будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать, на которую будет увеличен», - добавила она. Газета «Золотой Рог», Владивосток.