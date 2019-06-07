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В России увеличат размер материнского капитала
«Да, у нас было предусмотрено увеличение», - заявила Голикова журналистам на полях Петербургского международного экономического форума, отвечая на просьбу подтвердить увеличение материнского капитала до 470 тысяч рублей. «Сейчас, когда будет прогноз
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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