Российские деньги защитят современными химволокнами

Российские денежные купюры будут защищены от подделки самыми современными средствами. Как сообщили в холдинговой компании «РТ-Химкомпозит», в настоящее время предприятие занимается разработкой перспективных невидимых химических волокон с различными защитными признаками.



Химволокно не имеет мировых аналогов, оно разработано находящимся в Твери Научно-исследовательским институтом синтетического волокна с экспериментальным заводом. На предприятии уверяют, что защитные волокна для российских дензнаков по качеству превосходят волокна в американских долларах.



Испытания новинок, максимально приближенные к условиям производственного процесса, будут проведены в текущем месяце, сообщает ИТАР-ТАСС.

Отметим, в первом квартале 2013 года количество рублевых подделок снизилось на 6,4%. По данным ЦБ РФ, в январе-марте 2013 года российскими банками было выявлено 17 923 поддельных денежных знаков. По числу подделок лидируют тысячные и пятитысячные купюры.

ZRPRESS.RU, Владивосток.