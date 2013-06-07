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Российские деньги защитят современными химволокнами
Российские денежные купюры будут защищены от подделки самыми современными средствами. Как сообщили в холдинговой компании «РТ-Химкомпозит», в настоящее время предприятие занимается разработкой перспективных невидимых химических волокон с различными защитными признаками.
Химволокно не имеет мировых аналогов, оно разработано находящимся в Твери Научно-исследовательским институтом синтетического волокна с экспериментальным заводом. На предприятии уверяют, что защитные волокна для российских дензнаков по качеству превосходят волокна в американских долларах.
Испытания новинок, максимально приближенные к условиям производственного процесса, будут проведены в текущем месяце, сообщает ИТАР-ТАСС.
Отметим, в первом квартале 2013 года количество рублевых подделок снизилось на 6,4%. По данным ЦБ РФ, в январе-марте 2013 года российскими банками было выявлено 17 923 поддельных денежных знаков. По числу подделок лидируют тысячные и пятитысячные купюры.
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