ЦБ РФ отозвал лицензии сразу у четырех страховых компаний

Регулятор отозвал лицензии у четырех страховых компаний - екатеринбургской "АРМС Территория" и московских "Двадцать первый век", "Гефест" и "Инвест-резерв". Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

У "Двадцать первого века" лицензия оказалась отозвана, так как сама страховая компания отказалась осуществлять такой вид страховой услуги, как обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на таком опасном объекте.

"АРМС Территория" также сама отказалась продолжать оказывать услуги на рынке, поэтому ЦБ и отозвал лицензию у компании.

У "Гефеста" лицензия оказалась отозвана потому, что компания вовремя не устранила нарушения страхового законодательства. По этой же причине лицензия оказалась отозвана и у "Инвест-резерва".