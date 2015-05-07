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Бизнес в России несет Societe Generale одни убытки
Французская группа Societe Generale (SG) раскрыла данные отчетности по МСФО за первый квартал. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные отчетности, пока SG удается компенсировать убытки, полученные российским подразделением и уходить из России компания тоже пока не собирается.
Российское подразделение SG в первом квартале зафиксировало убыток в €91 млн, при этом с учетом повышения стоимости риска отрицательное влияние на консолидированный результат группы SG составило €108 млн. В первом квартале выручка SG в России снизилась на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года — до €114 млн. В результате доля российского бизнеса в общей выручке группы теперь составляет примерно 5%, тогда как ранее Россия была для SG крупнейшим рынком за пределами Франции.
Напомним, в России группа владеет Росбанком, Русфинанс-банком и банком «Дельтакредит», а также лизинговой компанией ALD Automotive и страховщиком Societe Generale Insurance.
Впрочем, прибыли от российского бизнеса в текущем году в группе и не ожидали. В середине апреля заместитель председателя правления группы Санчес Инсера заявил, что российское подразделение в 2015 году будет убыточным из-за высоких рисков. Группа изменила критерии оценки рисков при кредитовании российских заемщиков, но уходить из России не планирует, отмечал тогда господин Инсера.
Напомним, что российские «дочки» Societe Generale в 2014 году получили суммарный чистый убыток в размере €497 млн против прибыли в €165 млн годом ранее.
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Сдается мне, что в убыток образовался лишь по причине методики подсчета, заложили большую часть средств в счет резервов и вуаля (!) - мы в убытке! Когда это Росбанк был убыточным? Я еще могу поверить про какое-то из подразделений типа: Русфинанс-банк, «Дельтакредит», ALD Automotive, Societe Generale Insurance, да и то, слабо верится, у всех клиентов хватает!