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Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов посетил стенды Сбербанка на METRO EXPO 2016

07 Апреля 2016, 13:34 | В России

Стенды Сбербанка на выставке METRO EXPO 2016, стратегическим партнером которой выступает Сбербанк, посетил первый заместитель Председателя Правительства России Игорь Шувалов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Мы высоко оцениваем партнерство METRO и Сбербанка и считаем, что оно поможет обучению как тех, кто уже занимается малым бизнесом, так и тех, кто планирует открыть свое дело», – отметил Игорь Шувалов.

Сбербанк представляет на METRO EXPO 2016 целый ряд своих продуктов для малого и микробизнеса, включая прототип сервиса онлайн-регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с одновременным открытием расчетного счета в Сбербанке, инновационную мобильную кассу, новый интернет-банк для корпоративных клиентов, простое и быстрое подключение к услуге интернет-эквайринг, страховое решение «Стабильный бизнес».

«Сбербанк стремится сделать взаимодействие с клиентом удобным и простым –начиная с момента открытия его бизнеса, – подчеркнул вице-президент Сбербанка Андрей Шаров. – У бизнеса большая потребность в нефинансовых онлайн-сервисах для решения конкретных бизнес-задач. Сбербанк предоставляет бизнесу эти сервисы».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: малый бизнес  сбербанк 



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