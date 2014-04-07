Сбербанк отныне принимает заявки на ипотеку во всех отделениях

Крупнейший банк страны начал принимать заявки на ипотечные кредиты во всех своих отделениях, а не только в ипотечных центрах

Как поясняет кредитная организация, первичную консультацию по ипотеке клиент также может получить во всех отделениях Сбербанка.

В рамках этого проекта до конца 2014 года Сбербанк в 10 раз - до 20 тыс. человек увеличит число ипотечных продавцов-консультантов.

Кроме того, число ипотечных центров, где осуществляется выдача кредитов, будет увеличено до 250.

В центрах будут доступны услуги по подбору агентства недвижимости, выбору квартиры, страхованию.

Доля Сбербанка на российском рынке ипотечного кредитования в настоящее время составляет 50,1%.

По итогам 2013 года ипотечный кредитный портфель Сбербанка вырос на 39% - до 1,4 трлн рублей. Объем выдачи ипотечных кредитов Сбербанк в 2014 году планирует увеличить до 731 млрд рублей против 652 млрд рублей в 2013 году.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.