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Сбербанк отныне принимает заявки на ипотеку во всех отделениях
Крупнейший банк страны начал принимать заявки на ипотечные кредиты во всех своих отделениях, а не только в ипотечных центрах
Как поясняет кредитная организация, первичную консультацию по ипотеке клиент также может получить во всех отделениях Сбербанка.
В рамках этого проекта до конца 2014 года Сбербанк в 10 раз - до 20 тыс. человек увеличит число ипотечных продавцов-консультантов.
Кроме того, число ипотечных центров, где осуществляется выдача кредитов, будет увеличено до 250.
В центрах будут доступны услуги по подбору агентства недвижимости, выбору квартиры, страхованию.
Доля Сбербанка на российском рынке ипотечного кредитования в настоящее время составляет 50,1%.
По итогам 2013 года ипотечный кредитный портфель Сбербанка вырос на 39% - до 1,4 трлн рублей. Объем выдачи ипотечных кредитов Сбербанк в 2014 году планирует увеличить до 731 млрд рублей против 652 млрд рублей в 2013 году.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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