8 Марта ослабило рубль

Осторожность остается главной темой на финансовых площадках

Сегодня: Неопределенность сохраняется, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В преддверии Международного женского дня инвесторы показывают неготовность к активным действиям в отсутствие явных драйверов. На рынках сохраняется неопределенность: с одной стороны, растут надежды на перемены и восстановление экономики, с другой стороны, геополитические риски не снижаются. «Быки» могут попытаться сделать рывок вверх на перспективах стимулов, однако «медведи» не заставят себя ждать.

Снижение в США и преимущественно в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день снижением (DJIA -0.24%, S&P 500 -0.33%, NASDAQ -0.37%). Азиатские индексы находятся по большей части в минусе (Hang Seng +0.42%, Shanghai -0.07%, Nikkei -0.20%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.33%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $55.98 за барр. – выше открытия.

Вчера: Под давлением. Российский рынок акций начал вчерашний день на отрицательной территории, однако затем отыграл часть потерь. Слабость была вызвана понижением прогноза роста китайской экономики на 2017 г., усилением скептицизма относительно восстановления баланса нефтяного рынка, а также укреплением доллара. Кроме того, перспективы более агрессивного, чем предпочли бы рынки, курса повышения ставки ФРС ограничивают спрос на рисковые активы.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.41% до $55.9 за барр.), рубль ослаб к доллару до 58.26, РТС (+0.20%), ММВБ-50 (-0.46%).