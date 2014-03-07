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Исследование: Женщины обращаются с банковскими картами аккуратнее мужчин

07 Марта 2014, 19:25 | В России

Представительницы женского пола гораздо более внимательно относятся к банковским картам - на их долю приходится 41,5% страховых случаев, произошедших с держателями карт.

При этом женщины теряют банковские карты гораздо реже представителей сильного пола - доля страховых случаев, связанных с утерей банковской карты, заявленных женщинами, составляет 39%, мужчинами - 61%.

Такие данные содержатся в исследовании аналитического центра "АльфаСтрахования" страховых случаев, связанных с банковскими картами, на основе данных по обращениям за 2013 год.

Однако женщины гораздо чаще мужчин становятся жертвами мошенников - на их долю приходится 62,5% страховых случаев, связанных с мошенничеством - фишингом, скримингом и другими способами несанкционированного снятия средств. Более трети страховых случаев (37%), когда женщины подвергаются мошенничеству, происходят за границей - во время путешествия или командировки.

За пределами России женщины в целом более доверчивы и менее внимательны, чем мужчины. В структуре заявлений, поданных в связи со страховыми случаями, произошедшими за границей, на долю женщин приходится 64% обращений за выплатой. При этом 62% случаев приходится на утрату карты, 27% - на несанкционированное снятие средств и 11% - на хищение наличных денежных средств путем разбойного нападения и ограбления держателей карт при или после снятии ими денег в банкоматах.

Риск хищения денег, снятых в банкоматах, является наименее распространенным. На него приходится менее 5% всех страховых случаев. Женщины становятся жертвами грабителей реже мужчин - 54% заявлений по этому риску поступает от представителей сильного пола.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: банки  альфастрахование  кредитки  исследование 



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