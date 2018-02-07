Деньги с карт можно будет снимать на кассах магазинов

Желание банков экономить на банкоматах оставило россиян без наличных

Банки и платежные системы тестируют сервис, позволяющий снимать деньги с карты на кассе магазина. По одному из вариантов, снять наличные можно будет только совершив покупку, по другому — без привязки к оплате товара, сообщает деловая газете «Золотой Рог».

На кассах магазинов россиянам будет предложен сервис по снятию наличных денег с карт. Такую услугу уже тестируют банки и платежные системы, пишет газета «Ведомости».

В частности, данный сервис тестирует Сбербанк. Запустить услугу кредитная организация намеревается во втором квартале текущего года, рассказали изданию два собеседника, знающих это от сотрудников банка. В самом Сбербанке от комментариев отказались.

По данным издания, возможность запуска подобного сервиса изучает и платежная система MasterСard, которая уже проводила тесты с несколькими банками. В их числе, по данным «Ведомостей», ВТБ и «Русский стандарт».

Со ссылкой на источник, близкий к «Русскому стандарту», издание описывает, как будет работать технология MasterСard: клиент расплачивается за товар или услугу по своей банковской карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму наличных, затем вводит пин-код; далее банк, выпустивший карту, одобряет покупку и выдачу наличных. Собеседник уточнил, что запрашиваемая сумма будет ограниченной.

Представитель банка «Русский стандарт» отказался прокомментировать РБК сообщения о тестировании сервиса по снятию наличных с карт на кассах супермакетов.

Один из собеседников «Ведомостей» уточняет, что Сбербанк тестировал как вариант MasterСard, привязанный к обязательному совершению покупки, так и другой, без привязки к оплате товара. В итоге Сбербанк признал предпочтительным последний, знает собеседник газеты. В Сбербанке отказались от комментариев РБК.

В пресс-службе ВТБ РБК сообщили, что рассматривают «возможность применения данной технологии», однако отметили, что «говорить о деталях пока преждевременно».

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) «Ведомостям» сообщили, что MasterСard обращалась в службу с вопросом, будет ли соответствовать законодательству выдача наличных в торговых точках при условии оплаты товаров картой. ФАС пришла к выводу, что при прочих равных условиях это не повлечет ограничение конкуренции, приводит издание слова замруководителя управления контроля финансовых рынков ФАС Лилии Беляевой.

По мнению управляющего партнера HEADS Consulting Александра Базыкина, для операций по снятию наличных денег с карт через кассы магазинов необходима банковская лицензия. «Получение наличных на кассе должно быть классифицировано либо как покупка наличных средств, либо как снятие средств с банковского счета. В обоих случаях операции могут быть классифицированы как банковские, а это значит, что ретейлер, выполняющий функции банка де-факто, должен стать банком де-юре», — считает юрист.

Появление услуги по снятию денег с кредитных карт на кассах магазинов потребует внесения изменений в действующее законодательство, считает партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков. «Придется внести коррективы в законы, регулирующие выдачу наличных средств, деятельность платежной системы России, работу контрольно-кассовой техники и бухучет организаций», — сказал он РБК.

Ивченков также указал, что закон о защите прав потребителей запрещает обуславливать приобретение одних товаров обязательным приобретением других товаров, работ или услуг. «В этой связи представляется, что снятие наличных на кассе магазина будет осуществляться, скорее всего, без принуждения купить какой-либо товар, нежели с обязательным введением такого ограничительного условия», — считает юрист.

По мнению эксперта, существуют также риски легализации средств за счет использования механизма снятия наличных через кассы магазинов. «Так, например, банки всеми силами борются с легализаций, но не всегда делают это успешно. При этом банковская карта является чуть ли не ключевым каналом незаконного обналичивания денежных средств. А разрешение делать это через кассы супермаркетов приведет к появлению новых схем и дальнейшему незаконному выводу денег, которые не сразу будет разгаданы и раскрыты государственными регуляторами», — сказал Ивченков РБК.