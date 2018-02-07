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Средний класс подорожал на 2%
Зарплаты среднего класса в прошлом году увеличились на 2%. Но цены росли быстрее
Зарплаты среднего класса выросли на 2% в 2017 году — быстрее, чем в предыдущем (тогда было 1,7%), следует из обзора «Индекс Иванова», который ежеквартально готовят аналитики Sberbank CIB. Однако этот рост стал возможным за счет прибавки лишь у 33% респондентов (в среднем на 5,9%). «Ивановы» в данном случае - респонденты со средним уровнем дохода, которых социологи опрашивают по всей России.
Как пишет PБК daily, таким образом, темпы роста зарплат среднего класса оказались ниже инфляции, которая в 2017 году достигла в декабре исторического минимума 2,5%. Средняя зарплата россиян в целом, согласно официальной статистике, в 2017 году выросла на 7,2% по сравнению с 2016 годом, а реальная (с поправкой на инфляцию) — на 3,4%.
При этом средний класс не собирается возвращаться к стандартам потребления, которые наблюдались до кризиса, даже с учетом роста доходов, следует из обзора. Если «Иванову» поднять зарплату на 1 тыс. рублей, из этих денег он потратит на продукты только 20% (хотя сейчас 39% его заработка тратится на еду), 15% пойдут на одежду и товары для дома (сейчас 16%), а 13% станут накоплениями (сейчас 7% от дохода). Однако по сравнению с прошлым годом в четвертом квартале респонденты стали меньше экономить на еде (65 вместо 71%), покупая товары в более дешевых магазинах или отказываясь от деликатесов. 22% опрошенных просто потребляли меньше еды, чем раньше (вместо 26% годом ранее).
Опрос «Ивановых» проводится исследовательским агентством Cint по поручению Sberbank CIB, его методика соответствует опросам Росстата и оценкам потребительской уверенности, которые применяются в Евросоюзе. Респондентами выступают 2300 граждан в возрасте 18–65 лет, проживающих в 164 городах России с населением более 100 тыс. человек.
В целом «Индекс Иванова», который учитывает оценку и прогноз как собственного благополучия, так и экономики всей страны, а также готовность совершать крупные покупки, в четвертом квартале составил -10%. За трехлетнюю историю наблюдений он достигал наиболее низких значений в конце 2014–2015 годов (до -24%). Лучше, чем сейчас, настроения среднего класса последний раз были в середине 2014 года, до обвала рубля на фоне введения санкций и падения цен на нефть.
Число представителей среднего класса, которые собирались провести новогодние праздники дома, в конце 2017 года выросло до 95%. «Подавляющее большинство «Ивановых» планировали (опрос проводился в четвертом квартале – «ЗР») провести новогодние каникулы в этом году дома - 95 против 92% в 2016 году. Доля тех, кто планировал отправиться в путешествие внутри страны, снизилась с 6 до 4%, а тех, кто собирался поехать за рубеж, - с 2 до 1%», - отмечается в докладе. Увеличение на 3 п.п. доли респондентов, желающих остаться дома, поспособствует росту розничных продаж в январе на 1%, прогнозируют аналитики.
Оценка средним классом собственного благосостояния тем не менее стала оптимистичнее. 5% опрошенных считают, что их положение в ближайший год улучшится (в предыдущем квартале таких было 3%). Но оценка личного благосостояния в течение последних 12 месяцев остается в отрицательной плоскости (-14%, тремя месяцами ранее было -16%).
Главной проблемой, с точки зрения среднего класса, остается коррупция (64%), причем озабоченность ею выросла с 59% в прошлом квартале. Замедление роста цен до исторического минимума снизило озабоченность инфляцией до 48 с 49% кварталом ранее. Но при этом растут опасения респондентов из-за безработицы (об этом говорят 55% «Ивановых»).
Рекорда (9,7%) достигла доля людей, которые хотели бы устроиться на полный день, но не могут и работают в формате неполной занятости. Количество представителей среднего класса, волнующихся из-за возможного увольнения, снизилось на 2 п.п., до 40%, в четвертом квартале, однако это по-прежнему высокий результат по историческим меркам, отмечают эксперты.
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