Санация российских банков оказалась затратным делом

Газета «Ведомости», основываясь на банковской отчетности за декабрь, подсчитала, что расходы ЦБ на санацию российских банков превысили 1,5 трлн рублей. Для этого издание изучило, что происходило в конце года с тремя банками, которые Центробанк забрал на санацию в свой Фонд консолидации банковского сектора.

Промсвязьбанк отправился на санацию последним – ЦБ объявил о его финансовом оздоровлении в середине декабря. И, как показала отчетность банка, сразу же поддержал его ликвидностью. Регулятор предоставил Промсвязьбанку 298 млрд рублей, по итогам года задолженность банка перед ЦБ составила 344,2 млрд рублей.

Деньги ЦБ Промсвязьбанку потребовались из-за серьезного оттока клиентских средств в декабре, следует из отчетности банка. Так, кредитные организации забрали из банка больше половины денег – 48,9 млрд рублей (по итогам месяца в Промсвязьбанке осталось 38,2 млрд рублей средств других банков). Компании за месяц забрали с расчетных счетов и депозитов почти половину: из 566,9 млрд рублей на начало декабря к концу месяца оставалось 297,44 млрд. Отток средств населения составил почти 22 млрд рублей (по итогам декабря средств во вкладах физлиц осталось 348,5 млрд рублей).

Большая часть оттока - VIP-вкладчики, следует из ответа Промсвязьбанка. Его представитель уверяет, что вклады физлиц в декабре выросли – за исключением клиентов private banking. Поддержка ЦБ помогла Промсвязьбанку нивелировать последствия сокращений обязательств, наблюдавшихся в течение нескольких месяцев, указывает он.

ЦБ предоставил Промсвязьбанку деньги через механизм экстренного предоставления ликвидности, отмечает главный методолог «Эксперт РА» Юрий БЕЛИКОВ, последние месяцы банк не фондировался по репо. У банка было 46 млрд рублей, которые он привлек от ЦБ под залог требований по кредитам, но к январю он вернул ему 32 млрд, указывает он.

Отток клиентских средств, очевидно, был вызван паникой, продолжает Беликов, напоминая, что то же самое происходило с «ФК Открытие» и Бинбанком. Однако практика показывает, что клиентская паника сходит на нет через 2–3 месяца, говорит он.

«ФК Открытие», напротив, в декабре наконец смог остановить отток средств клиентов и даже привлечь новые. В последний месяц прошлого года средства на счетах и депозитах компаний выросли на 66,3 млрд до 357 млрд рублей, а вклады физлиц - на 21,6 млрд до 413,5 млрд рублей. По словам представителя банка, в декабре средства клиентов выросли впервые с начала второго полугодия. В результате в декабре «ФК Открытие» вернул ЦБ 150,4 млрд рублей, хотя все еще остается должен ему огромную сумму - 565,3 млрд рублей.

Сокращается и отток клиентских средств и из «Бинбанка». За месяц компании забрали из банка 17,1 млрд рублей (всего средств юрлиц в банке по итогам года осталось 82,7 млрд). Беликов считает эту сумму некритичной для банка, при том что физлица, наоборот, принесли деньги.

За декабрь вклады населения выросли почти на 12 млрд до 495,8 млрд рублей, следует из отчетности кредитной организации. В декабре «Бинбанк» тоже начал расплачиваться с ЦБ и отдал регулятору 68 млрд рублей, оставшись должным еще 290 млрд.

Заимствования от ЦБ у этих банков все еще очень высоки - им предстоит эти деньги возвращать, при этом часть активов у них, очевидно, не работает, и им предстоит серьезно выправлять балансы, пояснил изданию аналитик Fitch Александр ДАНИЛОВ. Кроме того, банкам предстоит сокращать расходы, но при этом так, чтобы ключевой менеджмент не разбежался и не увел за собой клиентов, добавил эксперт. Отметим, глава ЦБ Эльвира НАБИУЛЛИНА только что объявила о завершении основной работы по оздоровлению банков. В 2017 году ЦБ, как сообщила Набиуллина, «был вынужден отозвать лицензии чуть более чем у 50 банков». Это «почти в два раза меньше, чем в 2016-м и 2015 годах», заметила она, подчеркнув, что «сотрудникам Банка России пришлось принять при этом три крупных решения».

«Тем не менее мы считаем, особенно с учетом этих решений, что большую часть пути по очищению российского банковского сектора от откровенно нежизнеспособных игроков мы прошли», - приводит РБК слова главы Центробанка на ежегодной встрече руководства ЦБ с топ-менеджерами банков - членов ассоциации «Россия» в подмосковном пансионате «Бор».

Но это, по словам председателя ЦБ, не значит, что у кредитных организаций в России больше не осталось проблем. В числе основных угроз банкам, которые приводят к краху как малых, так и крупных кредитных организаций, Набиуллина назвала занижение резервов на возможные потери и завышение стоимости залогов.

Она также напомнила о «пресловутом» финансировании бизнеса собственников, когда банки собирают деньги с клиентов и рынка, чтобы в первую очередь обеспечить средствами компании, принадлежащие владельцам этих банков. «Неизбежно такая модель приводит к краху», - пояснила она.

Активную работу по расчистке банковского сектора ЦБ начал в 2013 году после смены руководства. Теперь же, как заявил 1 февраля зампред Центробанка Дмитрий ТУЛИН, регулятор решил сделать отзыв лицензии у банков и их санацию в России «экстраординарным событием».