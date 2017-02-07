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Рубль вновь начал крепнуть
Сегодня: Без явных драйверов. Российский рынок акций может открыться в «плюсе», что, однако, будет вызвано охотой за подешевевшими бумагами, а не фундаментальными характеристиками. Настроения остаются неустойчивыми, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Политическая повестка президента США Дональда ТРАМПА продолжает вызывать бурную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами, а его экономическая платформа все еще четко не сформулирована. Цены на нефть Brent снижаются.
США и Азия корректируются. Американские рынки акций завершили вчерашний день снижением (DJIA -0.09%, S&P 500 -0,21%, NASDAQ -0.06%). Азиатские индексы находятся на отрицательной территории (Nikkei -0.23%; Hang Seng -0.16%, Shanghai -0.31%). Фьючерсы на S&P 500 – в красной зоне (-0.04%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $55.87 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Геополитические риски нарастают. Рынки еще раз доказали свою нелюбовь к неопределенности. Фондовые индексы снижались по мере нарастания настороженности относительно политической и экономической позиции нового президента США.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (-1.92% до $55.7 за барр.), рубль укрепился к доллару до 58.93, РТС (-1.0%), ММВБ-50( -0.72%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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