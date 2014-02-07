Сбербанк пообещал падение доллара до 33 рублей

Центр макроэкономических исследований (ЦМЭИ) Сбербанка оценивает равновесный курс рубля в районе 33 рублей за доллар и ожидает постепенного укрепления рубля в феврале - марте до этого уровня, заявила директор ЦМЭИ Сбербанка Юлия Цепляева.

"По мере стабилизации курсов валют развивающихся рынков и при более активной роли ЦБ рубль начнет постепенно отыгрывать позиции, что должно вернуть его курс ближе к равновесному значению", - сказала она.

Аналитики Сбербанка считают, что коррекция вверх курсов валют развивающихся рынков не заставит себя ждать в ближайшие недели, особенно в странах, где уже выросли ставки. Этот процесс поддержит и рубль, считают эксперты.

В докладе банка отмечается, что сформировавшиеся девальвационные ожидания оказывают негативное влияние на валютный рынок. Эти ожидания подогреваются коммуникационными проблемами между Центральным банком и рынками, а также уверенностью многих агентов в том, что правительство и ЦБ РФ целенаправленно стремятся к ослаблению рубля, считают эксперты.

В Сбербанке полагают, что если падение рубля продлится долго, то это может привести к замедлению потребления и инвестиций. В краткосрочной перспективе ослабление валюты положительно скажется на бюджете, но на горизонте 6 - 12 месяцев эффект будет отрицательным, полагают аналитики.

За последний месяц курс российской валюты снизился по отношению к доллару и евро до максимума за последние пять лет: курс доллара превысил отметку в 35 руб., евро перешагнул за отметку в 48 руб. В результате в январе ЦБ пришлось двое увеличить валютные интервенции, пишет interfax.ru.

Официальный курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России, с 6 февраля составляет 34,96 руб. против 35,45 руб. 5 февраля, курс евро – 47,2159 руб. против 47,9535 руб.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото hqoboi.com.