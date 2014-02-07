www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.42 р. 100 JPY: 57.47 р.
EUR: 75.74 р. 10 CNY: 95.25 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Сбербанк пообещал падение доллара до 33 рублей

07 Февраля 2014, 15:04 | В России

Центр макроэкономических исследований (ЦМЭИ) Сбербанка оценивает равновесный курс рубля в районе 33 рублей за доллар и ожидает постепенного укрепления рубля в феврале - марте до этого уровня, заявила директор ЦМЭИ Сбербанка Юлия Цепляева.

"По мере стабилизации курсов валют развивающихся рынков и при более активной роли ЦБ рубль начнет постепенно отыгрывать позиции, что должно вернуть его курс ближе к равновесному значению", - сказала она.

Аналитики Сбербанка считают, что коррекция вверх курсов валют развивающихся рынков не заставит себя ждать в ближайшие недели, особенно в странах, где уже выросли ставки. Этот процесс поддержит и рубль, считают эксперты. 

В докладе банка отмечается, что сформировавшиеся девальвационные ожидания оказывают негативное влияние на валютный рынок. Эти ожидания подогреваются коммуникационными проблемами между Центральным банком и рынками, а также уверенностью многих агентов в том, что правительство и ЦБ РФ целенаправленно стремятся к ослаблению рубля, считают эксперты.

В Сбербанке полагают, что если падение рубля продлится долго, то это может привести к замедлению потребления и инвестиций. В краткосрочной перспективе ослабление валюты положительно скажется на бюджете, но на горизонте 6 - 12 месяцев эффект будет отрицательным, полагают аналитики. 

За последний месяц курс российской валюты снизился по отношению к доллару и евро до максимума за последние пять лет: курс доллара превысил отметку в 35 руб., евро перешагнул за отметку в 48 руб. В результате в январе ЦБ пришлось двое увеличить валютные интервенции, пишет interfax.ru

Официальный курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России, с 6 февраля составляет 34,96 руб. против 35,45 руб. 5 февраля, курс евро – 47,2159 руб. против 47,9535 руб.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото hqoboi.com.

Автор: По материалам информагентств
Теги: валютный рынок  экономика  кризис  доллар  ЦБ РФ  сбербанк  девальвация  евро  рубль 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru