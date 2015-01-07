Самые конкурентоспособные университеты России получат господдержку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесение изменений в постановление о государственной поддержке ведущих российских университетов в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт кабмина.

Изменения связаны с продолжением в 2017 году финансового обеспечения из федерального бюджета деятельности образовательных организаций высшего образования - победителей конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки ведущим университетам России в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров (далее - вузы-победители) в 2017 году.

Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров наделяется полномочиями по формированию для Минобрнауки России предложений о выборе вузов для финансирования и возможности ротации вузов-победителей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.