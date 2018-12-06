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Сбербанк запретит переводы на карты по номеру телефона
Правда, это касается не всех клиентов банка
Сбербанк с 6 декабря введет запрет на переводы денег на кредитные карты по номеру телефона. Соответствующие sms-уведомления банк уже разослал клиентам. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.
«С 6 декабря переводы на кредитные карты по номеру телефона будут недоступны. Совершить перевод на вашу карту можно по ее номеру или по реквизитам счета карты», — говорилось в sms-сообщении банка.
В пресс-службе Сбербанка пояснили, что кредитная организация меняет механизм перевода денег по просьбам клиентов, у которых есть и дебетовая, и кредитная карта банка. В отдельных случаях зачисление средств на кредитную карту является причиной обращения клиентов, так как «в соответствии с действующими тарифами банка услуга вывода средств с кредитной карты является платной», уточнили в пресс-службе банка.
Переводы на дебетовые карты можно будет, как и сейчас, осуществлять по номеру телефона либо по номеру самой карты. Переводы на кредитную карту будут осуществляться только по номеру карты, отметили в Сбербанке.
Фото: «Ведомости».
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