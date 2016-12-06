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Владельцам "хрущевок" придется платить налог на недвижимость по 40-50 тыс. рублей в год

06 Декабря 2016, 22:42 | В России

Эксперты предрекают вал исков от россиян, которые будут оспаривать кадастровую стоимость принадлежащего им жилья

В России начался переход к налогообложению недвижимости от кадастровой стоимости. Как отмечает «Царьград», в 2016 году россиянин платит 20 процентов от кадастровой стоимости принадлежащей ему квартиры, в 2017-м заплатит 40%, в 2018-м — 60%, в следующем 80%, и в 2020 году заплатит налог на недвижимость в полном объеме.

Исходя из этих цифр, квартира, оцененная в 30 млн рублей, обойдется владельцу в 2020 году в 300 тыс. рублей налога в год. Владелец «хрущевки» или «брежневки», стоимостью 4-5 млн рублей, заплатит 40-50 тыс. рублей в год.

Платить по-новому придется также владельцам дачных участков. Налоги будут начисляться отдельно и на землю, и на недвижимость на этой земле, пишет ИА "Росбалт".

Последняя оценка стоимости жилья была сделана на пике роста цен — в начале 2014 года. При этом правительство РФ ввело мораторий на переоценку недвижимости до 2020 года. Граждане, которые не согласны с полученной кадастровой оценкой своего имущества, имеют право ее оспорить в комиссиях Росреестра и в суде. Эксперты предрекают вал исков от россиян, которые будут оспаривать кадастровую стоимость принадлежащего им жилья, считая оценку завышенной.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: кадастровая оценка  налог  недвижимость 



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