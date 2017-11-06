В какие активы стоит вкладывать деньги в ноябре

В последние месяцы этого года российским инвесторам придется понервничать — ситуация на финансовых рынках представляется крайне неопределенной, сообщает деловая газета «Золотой Рог». На какие бумаги стоит обратить внимание в таких условиях?

Последние полтора года инвесторы находились в весьма выигрышном положении, пишет «Форбс». Рубль укреплялся, инфляция снижалась, а Центробанк планомерно снижал уровень ключевой ставки.

Совокупность этих факторов позволяла консервативным инвесторам проводить практически беспроигрышную политику: переводить деньги с банковских депозитов, доходность которых падала, в рублевые облигации — и зарабатывать не только за счет значительных купонных выплат, но и за счет курсовой переоценки бумаг в ходе снижения ставки ЦБ.

Более склонные к риску инвесторы могли заработать на росте рынка акций, войдя на него либо в первой половине 2016 года, когда началась стабилизация рынка энергоносителей, либо в середине 2017 года, когда появились признаки роста российской экономики.

Сейчас ситуация изменилась. Принципиально обе эти инвестиционные идеи остались. Последние данные об инфляции — порядка 3% в годовом выражении — оставляют Банку России широкое поле для снижения ключевой ставки (регулятор заявлял, что считает оптимальным ее значение на уровне на 2-3 процентных пункта выше инфляции).

Прогнозы по росту ВВП тоже относительно неплохие — по итогам 2017 года ожидается порядка 2%.

Вместе с тем можно отметить появление ряда факторов риска, которые, безусловно стоит учитывать инвесторам.

Риски и предосторожности

Минэкономики уже заявляло, что инфляция ниже целевого уровня 4% в год тормозит развитие экономики.

В этой связи не исключен вариант, что российские монетарные власти могут принять решение немного повысить денежное предложение, чтобы простимулировать экономический рост. Это может произойти как естественным путем — вследствие снижения ставки ЦБ, так и искусственным — путем расширения бюджетных расходов.

Ко второму варианту подталкивает фактор близости президентских выборов, накануне которых по давней традиции в стране возрастают социальные расходы. К тому же ситуация сама по себе способствует увеличению бюджетных вливаний — достаточно вспомнить недавнее обращение Хакасии с просьбой об экстренной финансовой помощи из федерального центра.

В этом случае логичным поведением ЦБ будет приостановить цикл снижения ставок, чтобы не допустить всплеска инфляции— именно так поступал регулятор в этом году, когда дефицит бюджета финансировался за счет вливаний средств резервного фонда.

Но если ключевая ставка не будет снижаться, покупка рублевых облигаций окажется менее выгодной. Более того, дополнительный приток на рынок рублевой ликвидности может привести к ослаблению российской валюты.

Еще один существенный фактор риска — геополитический. Недавно пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что в ближайшее время будет объявлен «обновленный» пакет санкций США в отношении России. Когда именно это произойдет и какие новые ограничения введут американцы, пока неизвестно.

Велика вероятность, что это случится в декабре, причем санкции, судя по риторике западных политиков в последние месяцы, будут ужесточены. Это также потенциальная причина ослабления рубля к доллару и евро, помимо еще двух менее существенных— сокращения программы количественного смягчения ЕЦБ и ожидаемого повышения процентной ставки ФРС США.

Если ситуация начнет развиваться по такому сценарию, девальвация рубля может оказаться значительной, в том числе — из-за навеса избыточной ликвидности в банковской системе: деньги, которые сейчас размещаются на депозитах в ЦБ, легко могут хлынуть на валютный рынок.

Судя по появившейся недавно в СМИ информации о том, что правительство намерено попросить наделить его правом введения в кризисной ситуации ряда элементов валютного контроля (обязательная продажа валютной выручки, ограничения на движение капитала), российские власти вполне допускают вероятность подобных сценариев.

Что покупать на долговом рынке

Все сказанное, разумеется, не означает, что необходимо отказываться от покупки рублевых облигаций, тем более — продавать их. Рынок пока выглядит достаточно сильным, инвестиционная идея получения дохода за счет снижения ставки ЦБ далеко еще не исчерпала себя.

Но подход к формированию портфеля должен быть более взвешенным. Прежде всего — с точки зрения диверсификации и учета рисков изменения валютных курсов.

Консервативным инвесторам, ориентированным на вложения в рублевые облигации, по-прежнему стоит ориентироваться на длинные бумаги сроком до погашения от 5 лет — именно они сильнее всего дорожают при снижении процентных ставок.

С технической точки зрения мне сейчас кажутся интересными ОФЗ серии 26221 (погашение в 2033 году, доходность к погашению 7,8%) и серии 26207 (погашение в 2027 году, доходность к погашению 7,6%). Последняя бумага является, пожалуй, самым ликвидным инструментом на рублевом облигационном рынке.

Среди корпоративных рублевых бондов интерес представляют бумаги, выпущенные в этом году — их держатели с 2018 года будут освобождены от уплаты НДФЛ на купонный доход: Газпром BO5 (погашение в 2027 году, доходность 7,9%), Роснефть 1P04 (погашение в 2027 году, доходность 7,9%).

Для диверсификации валютных рисков можно также посоветовать присмотреться к номинированным в валюте евробондам российских эмитентов. По ним сейчас по-прежнему неплохая доходность, интересно смотрятся выпуски «Газпрома» с погашением в 2034 и 2037 годах (доходность к погашению, соответственно, 5,4% и 5,5%).

Эти бумаги торгуются с расширенными премиями к кривой суверенного долга, кроме того, выпуск с погашением в 2034 году является одним из немногих евробондов, торгующимся на Московской бирже.

Еще один способ захеджировать курсовые риски — совмещать покупку рублевых облигаций с покупкой опционов «против рубля». Тот же механизм сочетания облигаций с опционами на курс доллар/рубль можно использовать, если вы верите в негативный сценарий и девальвацию рубля, но хотели бы ограничить риски, купив опционы на сумму не более предполагаемого процентного дохода по облигациям.

По сути, таким образом формируется структурный продукт со стопроцентной защитой капитала, который может принести весьма солидный доход в случае обесценения рубля. Если сложно сконструировать такой портфель самостоятельно, можно поискать подходящие готовые решения на рынке — при суммах вложения от 300 тыс. руб. возможно построение достаточно сбалансированных стратегий.

Идеи на рынке акций

Примерно такая же логика уместна и на рынке акций — необходимо разумное сочетание рублевых и валютных вложений, тем более что американский рынок в краткосрочной перспективе выглядит довольно надежным на фоне сильной годовой отчетности местных компаний.

При этом, разумеется, следует помнить, что если на рынке облигаций «приливы» и «отливы» поднимают и опускают если не все, то почти все лодки одновременно, то на рынке акций каждая бумага ведет себя индивидуально.

Исходя из соотношения фундаментальной оценки и текущей рыночной стоимости акций на конец октября, на российском фондовом рынке «ФИНАМ» сейчас рекомендует клиентам присмотреться к следующим бумагам:

Аэрофлот. Акции Аэрофлота — редкое сочетание истории роста котировок и дивидендов. Аэрофлот — один из крупнейших авиаперевозчиков России с долей рынка 42%. Снижение процентных ставок и умеренный рост экономики пошли компании на пользу — люди стали летать больше как по России, так и за рубеж, и выручка достигла рекордных 0,51 трлн руб.

По последним данным, за 9 мес. 2017 пассажиропоток группы Аэрофлот увеличился почти на 17%, до 38,3 млн чел. Улучшение операционных показателей в этом году обещает обеспечить высокие результаты — выручку порядка 0,55 трлн руб. и чистую прибыль около 36,5 млрд руб.

В этом году Аэрофлот как госкомпания начал распределять 50% прибыли на выплаты акционерам, и по итогам этого года могут быть выплачены хорошие дивиденды — по прогнозам, 16,5 руб. на акцию, что транслируется в будущую дивидендную доходность 9%.

Кроме того, даже после впечатляющего ралли акции Аэрофлота остаются недооцененными в сравнении с зарубежными авиаперевозчиками. По нашим оценкам, потенциал роста курса AFLT составляет 58% от текущих уровней. Органический рост бизнеса и привлекательные инвестиционные метрики создают хорошие предпосылки для выхода акций Аэрофлота на рекордный курс. Целевая цена — 289 руб.

ОГК-2. Это крупнейшая в России компания тепловой генерации с суммарной установленной мощностью около 19 ГВт. В этом году она заметно улучшила показатели дохода: чистая прибыль по итогам первого полугодия подскочила в 2,7 раза, до 6,8 млрд руб. По итогам года ожидается увеличение чистой прибыли в 3,7 раза до 11,7 млрд руб., что повышает дивидендную базу.

При таких прогнозах роста акции стоят довольно дешево по основным мультипликаторам. P/E, в частности, — на уровне всего около 5, а ожидаемая дивидендная доходность — около 5,2%. Мы считаем акции OGKB интересным инвестиционным кейсом в энергетике и рекомендуем их к покупке. Потенциал роста составляет порядка 35%, целевая цена —0,72 руб.

Ростелеком. Стоимость обыкновенной акции Ростелекома (67,57 руб.) сегодня вдвое ниже, чем пять лет назад, и на 31% ниже, чем год назад. Падение за текущий год составило 18%. Вместе с тем, компания может стать одним из главных бенефициаров импортозамещения. С долей рынка, превышающей 37%, компания далеко оторвалась от конкурентов на рынке интернет-услуг.

В зависимости от развития рыночной ситуации, не исключено, что компании удастся относительно недорого приобрести менее крупный провайдерский бизнес, и ещё увеличить свою долю. Мобильный бизнес Tele2 также продолжает агрессивно развиваться, несмотря на мрачные прогнозы некоторых конкурентов, и, вероятно, начнет вторгаться в финансовый сектор.

Также неплохо выглядят перспективы Ростелекома на рынках интернета вещей, инфраструктуры для «умных домов», облачного хранения данных и их глубокой обработки.

В последние месяцы Ростелеком укрепил свое венчурное направление целым рядом известных на рынке специалистов, что открывает перспективы быстрого выявления новых драйверов роста. Текущая стоимость акции на 15% ниже нашей целевой оценки на конец 2017 года, и мы ожидаем скорого восстановления курса.

Из акций зарубежных компаний наши аналитики выделяют:

Goldman Sachs Group. Это крупная американская компания, ведущая деятельность по всему миру и предоставляющая услуги государственным учреждениям, а также юридическим и физическим лицам по четырем основным направлениям: инвестиционный банкинг, услуги для институциональных клиентов, инвестиции и кредитование, а также инвестиционный менеджмент.

На наш взгляд, акции компании являются недооцененными по сравнению с сектором в целом и бумагами основных конкурентов и обладают приличным потенциалом роста в среднесрочной перспективе, в пользу чего говорит последняя квартальная отчетность и ряд других факторов.

За третий квартал 2017 года было зафиксировано повышение прибыли на акцию и выручки GS, которые заметно превысили среднерыночные ожидания.

Кроме того, мы положительно оцениваем представленный в сентябре довольно амбициозный план банка по наращиванию объемов выручки в трехлетний период на $5 млрд. С учетом фундаментальных и технических факторов, мы ожидаем удорожания бумаг Goldman Sachs более чем на 10% к концу апреля следующего года.

Starbucks. Это американская компания, являющаяся крупнейшим в мире оператором сети кофеен, рыночная капитализация которой на сегодняшний день составляет порядка $79,3 млрд, а ее фирменные заведения открыты в 75 странах мира.

На наш взгляд, акции Starbucks являются привлекательными для инвесторов в долгосрочной перспективе, ведь кофе любят во всем мире, а количество людей, употребляющих его, растет из года в год. По данным Национальной ассоциации кофе, процент людей, регулярно употребляющих этот напиток, увеличился в текущем году до 62%, что на 5% выше, чем в 2016 году.

Starbucks имеет хорошие перспективы развития бизнеса в Китае и Индии (в частности, за последнее пятилетие количество заведений в Поднебесной возросло в четыре раза, а Шанхай превзошел Сеул и Нью-Йорк по числу кофеен), при этом дополнительным фактором, который делает бумаги компании привлекательными для инвесторов, является недавняя смена СЕО.

В апреле текущего года должность Говарда Шульца, проработавшего СЕО Starbucks более 30 лет, занял Кевин Джонсон, который ранее был главным операционным директором (COO) Starbucks, а до прихода в компанию являлся вице-президентом одного из подразделений Microsoft и занимал должность CEO Juniper Networks.

Мы полагаем, что в течение ближайших 12 месяцев акции Starbucks могут достичь отметки в $65, что эквивалентно 18,4%-ному потенциалу роста от текущих уровней.

В сегменте высокотехнологичных компаний мы сохраняем позитивный взгляд на акции Activision Blizzard (ATVI), одного из ведущих мировых производителей видеоигр, учитывая неплохие перспективы дальнейшего роста отрасли. Согласно оценкам исследовательской фирмы Newzoo, в настоящее время в мире насчитывается порядка 1 млрд геймеров, которые активно тратят деньги на видеоигры.

При этом общий объем игровой индустрии (включая игры для ПК, консолей и мобильных устройств) в текущем году, как ожидается, достигнет $108,9 млрд. и до 2020 года будет прирастать в среднем на 6% в год. Отметим, что в эти цифры входят только непосредственно продажи видеоигр, тогда как для игровых компаний все большее значение начинают иметь другие возможности для заработка, включая продажи внутриигрового контента и рекламы.

Activision Blizzard, учитывая ее ведущее положение в отрасли может стать одним из главных бенефициаров этого тренда. Наша среднесрочная целевая цена для акций Activision Blizzard составляет $72, что соответствует потенциалу роста на 16% от текущих уровней.

В сегменте ETF интересен фонд iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), который инвестирует в компании альтернативной энергетики по всему миру. В составе фонда находятся акции производителей солнечной, ветряной и геотермальной энергетики, а также бумаги производителей этанола и биоматериалов.

Мы считаем, что отрасль альтернативной энергетики продолжит развиваться активными темпами, несмотря на то, что президент США является сторонником традиционной энергетики и при этом уже успел отменить указ по борьбе с климатическими изменениями. В 2016 году доля возобновляемых источников энергии в совокупных установленных мощностях превзошла мировую долю совокупных установленных мощностей угольных станций.

Ключевым плюсом фонда iShares Global Clean Energy ETF является его глобальная диверсификация, что позволяет как сбалансировать риски, так и получить повышенный доход от роста акций представителей сектора альтернативной энергетики, торгующихся на рынке Китая и Гонконга, на долю которых сейчас приходится чуть менее 40% от общего объема возобновляемых мощностей.

Мы рекомендуем покупать фонд iShares Global Clean Energy ETF с целевой ценой $10, что соответствует потенциалу роста в 9,2%.

Также стоит отметить, что при формировании портфеля акций нужно учитывать возможность краткосрочных колебаний рынка и быть готовым к тому, что для получения ожидаемого дохода по даже очень перспективной бумаге придется держать ее в портфеле не менее года.