Пенсионные накопления россиян стремительно тают

Как выясняется, даже «молчуны» заработали больше многих НПФ - пенсионным фондам попросту плевать на сохранность денег россиян

За девять месяцев 2017 г. госуправляющий ВЭБ заработал для 41,3 млн «молчунов» (то есть граждан, которые оставили свои пенсионные накопления в Пенсионном фонде России, ПФР) 112,8 млрд руб. Доходность составила 8,5% годовых, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как пишут "Ведомости", ВЭБ раскрывает данные о полученной доходности раньше, чем негосударственные пенсионные фонды (НПФ), отчет о его деятельности за III квартал уже опубликован на сайте. При этом ВЭБ – лишь одна из 36 управляющих компаний, которые работают с деньгами «молчунов», но на него приходится большинство их денег – около 1,8 трлн руб., или 42% от всего рынка обязательного пенсионного страхования (ОПС).

ВЭБ формирует четыре портфеля: два с пенсионными накоплениями – расширенный портфель (менее консервативный) и портфель государственных ценных бумаг (более консервативный, накопления граждан переводятся в него после соответствующего обращения) – и два с выплатными резервами.

8,5% годовых – доходность по расширенному портфелю. На 27 млрд руб., которые лежат в портфеле государственных ценных бумаг, ВЭБ заработал 10,7% годовых. В расширенном почти треть денег вложено в непереоцениваемые корпоративные облигации с купоном, привязанным к инфляции (доходность на уровне инфляции +1%), объяснил «Ведомостям» директор департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов, поэтому доходность по нему меньше. Однако купонный доход по корпоративным облигациям все равно остается для ВЭБа основным источником дохода: в расширенном портфеле он обеспечил 75,2% доходности, в портфеле государственных ценных бумаг – 88,8%.

По словам Попова, несмотря на то что доходность в III квартале снизилась, превышение над инфляцией, напротив, выросло: по итогам первого полугодия доходность была больше инфляции на 200% (тогда доходность составляла 8,8%, инфляция – 4,4%), по итогам девяти месяцев – уже на 284%.

«Я бы сравнивал доходность ВЭБа не с инфляцией, а с доходностью НПФ или консервативным индексом активов пенсионных накоплений Московской биржи. Этот индекс за девять месяцев вырос на 8,17% - то есть ВЭБ инвестирует эффективно», - указывает аналитик АКРА Юрий Ногин. Доходность ВЭБа является бенчмарком для НПФ и многие фонды наверняка не смогут достичь и его, заключает он. По итогам I и II квартала этого года доходность ВЭБа была выше доходности средневзвешенной доходности частных фондов – 8,7% и 8,8% против 4,9% и 6,3% (по данным ЦБ).

Большинство фондов не раскрывают результаты инвестирования до опубликования Центробанком сводной отчетности (по III кварталу будет опубликована 29 ноября). Фонды с высокой доходностью, однако, охотно ею делятся: у НПФ «Согласие» доходность составила 10,17%, у Национального НПФ – 11,83%, у НПФ ОПК – 10,19%.

При этом, по словам Попова, доходность могла бы быть еще выше, если бы ВЭБ не резервировал около 20% средств для возможного возврата в ПФР по итогам переходной кампании 2017 г. Переманивание «молчунов» остается ключевым источником новых средств для НПФ, отмечает Попов. За январ- сентябрь 2017 г., по данным ПФР, к нему поступило 2,6 млн заявлений на перевод пенсионных накоплений в негосударственные фонды.